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他貼出防疫獎勵進帳截圖 網友狠酸「連雞排都買不起」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友近期收到一筆「防疫獎勵」，並大力感謝蔡英文、陳時中及柯文哲，然而網友將收到款項的圖片貼出後，卻隨即引起討論，笑稱「連雞排都買不起」。示意圖非新聞當事人。本報資料照片
有網友近期收到一筆「防疫獎勵」，並大力感謝蔡英文、陳時中及柯文哲，然而網友將收到款項的圖片貼出後，卻隨即引起討論，笑稱「連雞排都買不起」。示意圖非新聞當事人。本報資料照片

有網友近期收到一筆「防疫獎勵」，並「大力感謝」蔡英文、陳時中及柯文哲，然而網友將收到款項的圖片貼出後，卻隨即引起討論，笑稱「連雞排都買不起」，也大酸這根本是「激怒獎金」。

近年因疫情關係，中央及地方政府機關推出多項補助政策幫助民眾度過難關，若為醫護人員或相關第一線職業也多有相關獎勵。而在PTT八卦板上就有網友貼出自己的防疫獎勵入帳，並笑稱「還以為是哪個同事欠我飲料錢匯過來的」，接著大酸「謝謝蔡英文、謝謝前部長a.k.a市長候選人陳時中、謝謝即將失業的市長柯文哲」。

圖擷自PTT八卦板
圖擷自PTT八卦板

網友將款項截圖貼出後，上面僅寫出存入金額為「67元」，他見狀笑稱「別行的友人還問說是不是少1-2個0，已經不知道是鴨蛋的同事比較可悲還是我的了，連一顆蛋黃酥界的愛馬仕都買不起QQ」。

許多網友看到這狀況後紛紛留言，表示「讓你多買幾顆漲價的雞蛋補體力」、「這什麼鬼啊，連一半基本時薪都不到」、「......連個便當都買不太起」、「激怒獎金」、「這啥侮辱人的數字」。

醫護人員 疫情 PTT

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