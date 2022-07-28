快訊

BA.5這時間點恐成疫情流行株 專家：口罩絕對不能放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多黑胡椒粒「少三分之一罐」 網傻眼怨：差點剪黑卡

聯合新聞網／ 綜合報導
不少民眾選擇到好市多購物。聯合報系資料照／記者侯世駿攝影
不少民眾選擇到好市多購物。聯合報系資料照／記者侯世駿攝影

好市多商品種類多，便捷的退貨機制更是一大亮點。日前一名網友發文提到，他在好市多發現架上有罐黑胡椒粒，內容物少了近三分之一，直呼「差點剪黑卡」。

日前網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他最近在好市多發現架上一罐黑胡椒粒，不同於其他罐都是全滿的，這罐反而是少了將近三分之一。原PO呼籲：「大家要仔細看才拿，差一點又要剪黑卡」。

許多網友留言表示，「我還真的拿過一瓶明顯少很多的，後來拿去退了」、「自動消失近1/3，難道是有人披著隱形斗篷竊取」、「我曾看到肉鬆破了一個洞，三天後去，那個破洞的還在，剛好那天沒什麼人，我就拿去櫃檯讓他們處理」。

部分網友站在好市多角度設想，「看到不用拍照，應該拿給工作人員處理，才是真正幫助別人。我之前拿到包裝破掉洋芋片交給工作人員，他們馬上拿走沒有遲疑。賣場貨物多，工作人員人數少，不可能每一包都去巡視」、「神仙打鼓有時錯，腳步踏錯誰人無，這是該廠商的瑕疵而已，好像跟黑卡沒什麼關係」、「一般賣場偶爾也有什麼東西破掉或是無意間發現日期過期，我也會拿去給員工讓他們自己處理耶，想說被沒注意的人買到不太好」。

好市多

延伸閱讀

加入飆股群組真的賺得到錢嗎？網揭關鍵：在於有沒有及時脫手

為贏得翹臀比賽 女模用一天5小時「性愛減肥法」拚瘦身

他問哪些著名小吃特別難吃 網點名「這5款」最會踩雷

他股票當沖慘賠千萬 老婆嘆：離婚協議書已簽好

相關新聞

外國正妹來台見超商「這1幕」狂飆髒話 網喊：不能放妳回去

台灣超商密集度高，除了販售多樣化商品外，更提供許多便利服務，因此成為民眾日常生活中不可或缺的角色。對此，就有一名來自紐西蘭的正妹...

好市多黑胡椒粒「少三分之一罐」 網傻眼怨：差點剪黑卡

好市多商品種類多，便捷的退貨機制更是一大亮點。日前一名網友發文提到，他在好市多發現架上有罐黑胡椒粒，內容物少了近三分之一，直呼「差點剪黑卡」。

吹風機突噴火 她嚇壞扔地「手燒焦」：差點毀容

使用電器時，要格外注意安全。日前一名女網友吹完頭髮後，如往常關閉吹風機，卻突然「噴火」，她趕緊把吹風機往地上丟，雖手被燻黑，不過還好人沒事。

結帳因「這狀況」險花冤枉錢 他分享經驗直呼：多留意！

超商時常會推出特價活動，民眾在結帳時也要多加留意價格。日前一名網友表示，他在超商購物時，明明拿的都是特價商品，沒想到結帳時實際價格卻貴了一百多元，詢問之下才發現是店員刷錯條碼。

險惡嘴臉全都爆！12年後風水輪流轉 他一句話逼退惡親戚

家家有本難念的經，每個人與親戚間的互動關係皆不盡相同。不過，有名網友在匿名公社PO文抒發12年前曾因為家中長輩好賭成性，導致家中經濟不振，親戚關係相較疏離。12年後，原PO因生意事業有成，經濟水準提升，便發覺久久沒有聯絡的親戚「二姑姑」，前後態度落差極大，甚至請求原PO能在生意上相互幫忙，便遭原PO果斷拒絕，原PO老公更直呼：「風水輪流轉！」

6大2小坐兩桌...火鍋店不給「四人同行」慶生優惠 網怒：神邏輯

一家人到麻辣鍋店慶生，訂位時店員告知生日當天「四人同行含壽星，壽星本人享5折」。一行八人(共6大2小)結帳卻發現「壽星只打88折」，店家稱他們分坐兩桌，且壽星桌沒有「四位成人」，所以不算「四人同行」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。