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好市多黑胡椒粒「少三分之一罐」 網傻眼怨：差點剪黑卡
好市多商品種類多，便捷的退貨機制更是一大亮點。日前一名網友發文提到，他在好市多發現架上有罐黑胡椒粒，內容物少了近三分之一，直呼「差點剪黑卡」。
日前網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他最近在好市多發現架上一罐黑胡椒粒，不同於其他罐都是全滿的，這罐反而是少了將近三分之一。原PO呼籲：「大家要仔細看才拿，差一點又要剪黑卡」。
許多網友留言表示，「我還真的拿過一瓶明顯少很多的，後來拿去退了」、「自動消失近1/3，難道是有人披著隱形斗篷竊取」、「我曾看到肉鬆破了一個洞，三天後去，那個破洞的還在，剛好那天沒什麼人，我就拿去櫃檯讓他們處理」。
部分網友站在好市多角度設想，「看到不用拍照，應該拿給工作人員處理，才是真正幫助別人。我之前拿到包裝破掉洋芋片交給工作人員，他們馬上拿走沒有遲疑。賣場貨物多，工作人員人數少，不可能每一包都去巡視」、「神仙打鼓有時錯，腳步踏錯誰人無，這是該廠商的瑕疵而已，好像跟黑卡沒什麼關係」、「一般賣場偶爾也有什麼東西破掉或是無意間發現日期過期，我也會拿去給員工讓他們自己處理耶，想說被沒注意的人買到不太好」。
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