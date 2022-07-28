結帳因「這狀況」險花冤枉錢 他分享經驗直呼：多留意！

超商時常會推出特價活動，民眾在結帳時也要多加留意價格。日前一名網友表示，他在超商購物時，明明拿的都是特價商品，沒想到結帳時實際價格卻貴了一百多元，詢問之下才發現是店員刷錯條碼。

網友在「爆怨2公社」發文提到，他在超商買了三樣商品，選購時都是特別買有特價的，這樣買下來大概會花180元。沒想到在結帳時，店員卻告知總共300多元，「我心想我心算應該沒那麼差吧，應該才100多而已」。

詢問之下，店員重新掃條碼表示，「抱歉掃錯了...正確金額180元沒錯…」，讓他不禁發文抱怨，「是否特價跟非特價有兩種條碼？如果是這樣..怎不貼起來？」若有粗心客人沒注意，就要多付一百多塊。

網友留言表示，「有些是搭配POS上活動特價功能鍵(要店員按的)」、「我都不好意思開口耶，然後自己再越想越氣…」、「當下結帳要多留意，有時候店員自己都狀況外，或者真的難免出錯，我們消費者只能自己多留意！」。

有網友分享曾被多刷商品，提醒網友要多注意價格和明細，「星期一到某便利商店也發生多刷事件，因為金額跟我預計的差兩百多，App當日無法查明細。所以才問店員可以給我明細嗎？結果拿到明細一看多刷了2杯拿鐵咖啡、一瓶茶、一包餅乾，以往買東西不曾注意過，現在看來還要稍微留意一下」、「之前在美X社，發生多刷商品，明明就只買1個，被刷成2個（存載具，又沒拿明細，等上傳後看到明細已經來不及了）」。