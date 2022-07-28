快訊

直播／潤泰全、潤泰新重訊 說明重大決議

險惡嘴臉全都爆！12年後風水輪流轉 他一句話逼退惡親戚

聯合新聞網／ 綜合報導
12年前後，親戚轉變態度落差大，令原PO相當無奈。圖片來源／ingimage
12年前後，親戚轉變態度落差大，令原PO相當無奈。圖片來源／ingimage

家家有本難念的經，每個人與親戚間的互動關係皆不盡相同。有名女網友在匿名公社PO文抒發12年前曾因為家中長輩好賭成性，導致家中經濟不振，親戚關係相較疏離。如今她因生意事業有成，經濟水準提升，便發覺久久沒有聯絡的親戚「二姑姑」，前後態度落差極大，甚至請求原PO能在生意上相互幫忙，便遭原PO果斷拒絕，自己老公更直呼：「風水輪流轉！」

原PO發文表示，12年前曾因為公公嗜賭成性，導致家中經濟衰落，當年身邊的親戚們都害怕與他們家有往來，其中二姑姑家族更是看不起原PO一家，甚至連二姑姑的兒子也看不起，態度一副高高在上，言行中總是「酸溜溜」。

後來，原PO利用閒暇時間，自行研發料理去傳統菜市場販售，幸運的是相當成功，生意慢慢興隆，家中經濟也慢慢復甦。

近日這位二姑姑最近來家中拜訪，希望讓他兒子來學習料理，之後也可以去別菜市場幫忙販售，不過原PO與老公都拒絕二姑姑的請求，「連我爸媽都不能進廚房，更何況是外人。」二姑姑指責他們狗眼看人低，卻遭原PO老公直嗆，「我們家落破的時候，你們看到我們就像看到鬼，連你兒子也看不起我們，現在呢，風水輪流轉！」

底下網友留言表示，「這種人很多，我們也經歷過，最好的報復就是努力站起來。」、「對這種親戚，我從來沒把他們當親戚看，不過是路人而已」、「適時的拒絕，保護好自己跟家人，這種人真的不行」、「爽啦這樣就對了」、「大快人心」。

風水 傳統市場

延伸閱讀

準颱風「桑達」外加一熱帶低壓 「雙低壓大亂鬥」即將開始

離職後多久該退群組？ 網曝「最佳時機」：小心被告

看過最恐怖電影？ 網推這部堪稱「童年陰影」：看完直接吃素

超閃！日本妹突丟「1句話」台男羞揭「靠這招」1個月穩交

相關新聞

他好奇「解禁後大家還會戴口罩」？ 網友意見一面倒

隨著疫情逐漸進入平穩期，許多民眾也希望各種相關的禁令能快點解除，生活中最有感的便是「口罩政策」。《Dcard》一名網友便詢問「假設口罩真的完全解禁，大家真的會立即不戴口罩嗎？」認為戴口罩除了預防感染外，還有許多其他好處。而大部分網友則是贊同「馬上脫」。

屎有餘菇！水電師傅裝完冷氣借廁所 驚見「垃圾桶長出香菇」

日前有一位水電師傅到客戶家維修冷氣，因為修冷氣結束之後想上小號，就跟客戶借個廁所，卻驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了！問過客戶，取得同意後拍了影片po上網，想讓網友們見識一下什麼叫做「屎有餘菇」！

結帳因「這狀況」險花冤枉錢 他分享經驗直呼：多留意！

超商時常會推出特價活動，民眾在結帳時也要多加留意價格。日前一名網友表示，他在超商購物時，明明拿的都是特價商品，沒想到結帳時實際價格卻貴了一百多元，詢問之下才發現是店員刷錯條碼。

險惡嘴臉全都爆！12年後風水輪流轉 他一句話逼退惡親戚

家家有本難念的經，每個人與親戚間的互動關係皆不盡相同。不過，有名網友在匿名公社PO文抒發12年前曾因為家中長輩好賭成性，導致家中經濟不振，親戚關係相較疏離。12年後，原PO因生意事業有成，經濟水準提升，便發覺久久沒有聯絡的親戚「二姑姑」，前後態度落差極大，甚至請求原PO能在生意上相互幫忙，便遭原PO果斷拒絕，原PO老公更直呼：「風水輪流轉！」

6大2小坐兩桌...火鍋店不給「四人同行」慶生優惠 網怒：神邏輯

一家人到麻辣鍋店慶生，訂位時店員告知生日當天「四人同行含壽星，壽星本人享5折」。一行八人(共6大2小)結帳卻發現「壽星只打88折」，店家稱他們分坐兩桌，且壽星桌沒有「四位成人」，所以不算「四人同行」。

整袋垃圾從天而降 他拍下鄰居惡行卻投訴無門

租屋或買房都最怕遇到惡鄰居，不僅降低生活品質，還可能破壞居住環境。日前一名網友在臉書上分享一段影片，可以看見鄰居從窗戶丟出垃圾，而且數量相當多，甚至在空地堆成垃圾山。對此，原PO錄影存證並舉報，但環保局卻說「無法可罰」，讓他感到非常無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。