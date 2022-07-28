險惡嘴臉全都爆！12年後風水輪流轉 他一句話逼退惡親戚

家家有本難念的經，每個人與親戚間的互動關係皆不盡相同。有名女網友在 匿名公社 PO文抒發12年前曾因為家中長輩好賭成性，導致家中經濟不振，親戚關係相較疏離。如今她因生意事業有成，經濟水準提升，便發覺久久沒有聯絡的親戚「二姑姑」，前後態度落差極大，甚至請求原PO能在生意上相互幫忙，便遭原PO果斷拒絕，自己老公更直呼：「風水輪流轉！」

原PO發文表示，12年前曾因為公公嗜賭成性，導致家中經濟衰落，當年身邊的親戚們都害怕與他們家有往來，其中二姑姑家族更是看不起原PO一家，甚至連二姑姑的兒子也看不起，態度一副高高在上，言行中總是「酸溜溜」。

後來，原PO利用閒暇時間，自行研發料理去傳統菜市場販售，幸運的是相當成功，生意慢慢興隆，家中經濟也慢慢復甦。

近日這位二姑姑最近來家中拜訪，希望讓他兒子來學習料理，之後也可以去別菜市場幫忙販售，不過原PO與老公都拒絕二姑姑的請求，「連我爸媽都不能進廚房，更何況是外人。」二姑姑指責他們狗眼看人低，卻遭原PO老公直嗆，「我們家落破的時候，你們看到我們就像看到鬼，連你兒子也看不起我們，現在呢，風水輪流轉！」

底下網友留言表示，「這種人很多，我們也經歷過，最好的報復就是努力站起來。」、「對這種親戚，我從來沒把他們當親戚看，不過是路人而已」、「適時的拒絕，保護好自己跟家人，這種人真的不行」、「爽啦這樣就對了」、「大快人心」。