6大2小坐兩桌...火鍋店不給「四人同行」慶生優惠 網怒：神邏輯

很多店家為了促銷，都會推出生日優惠。有位女網友到一間麻辣鍋店為弟弟慶生，電話訂位時店員告知生日當天「四人同行含壽星，壽星本人享5折」。他們一行八人(共6大2小)吃完飯結帳，卻發現「壽星只打了88折」，店家稱他們分坐兩桌，且壽星桌沒有「四位成人」，所以不算「四人同行」。

原po在爆怨公社發文，由於餐廳無可容納八人的大桌，所以他們一家人被安排分兩桌坐，一桌是3大2小，另一桌是3大。他們結帳時也是一個人埋單，並沒有分開結帳，店家雖然開了兩桌各一張發票，但也不是客人要求的。

原po不滿，訂位時店家主動告知有慶生優惠，結帳時卻又不能使用。一家八口這餐共消費5630元，雖然打5折折和88折算起來只差200多元，但感覺很差，「這個餐飲集團底下的所有店家，我大概是不會再去了」。

網友扮柯南，「好扯…應該是因為店員開了兩張發票吧！導致折扣無法key？」、「白紙黑字寫『同行』，現場卻口語堅持『同桌』，店家真是神邏輯的堅持與算法啊」、「沒有4位成人同桌，那如果小朋友是壽星也不能優惠？」

網友搖頭，「我們家人多常常也是拆桌坐，別的地方沒有發生問題過，同行為什麼要拆兩張單結帳？」、「座位不是店家安排的嗎？感覺好差勁」、「很沒誠意的店啊！是他們自己沒有8人桌不是嗎？」、「只有壽星一個人折扣而已，醬子也給不起？」、「硬要大人坐在一起才折扣，小孩沒人照顧燙傷了怎辦？」、「直接叫他重打發票」、「就是一家人啊不然怎樣？店家桌位不夠大，怪消費者人來太多？！直接講啊說超過人數不接待喔」。

事後不少網友到店家臉書留言，店家公告澄清生日活動一直沒改變，也向原po道歉，願意再處理，並稱是員工結帳時造成失誤。「對於員工結帳時不清楚造成失誤，讓各位顧客產生這樣的疑惑，我們再次的向各位說聲抱歉，也懇請各位貴賓若在結帳時有疑慮請立即向我們反映。」