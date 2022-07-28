整袋垃圾從天而降 他拍下鄰居惡行卻投訴無門

租屋或買房都最怕遇到惡鄰居，不僅降低生活品質，還可能破壞居住環境。日前一名網友在臉書上分享一段影片，可以看見鄰居從窗戶丟出垃圾，而且數量相當多，甚至在空地堆成垃圾山。對此，原PO錄影存證並舉報，但環保局卻說「無法可罰」，讓他感到非常無奈。

日前一名網友在臉書「爆料公社二社」上分享一段影片和照片，從影片中可以發現鄰居從窗戶扔出垃圾，而且垃圾的數量還相當多，體積也並非只是小紙屑。此外，從照片中可以看見，垃圾已經在空地堆成一座小山，其中包含很多飲料罐、外帶食物碗、塑膠袋、大型廢棄物等等，乍看之下非常髒亂。

對此，原PO刻意透過監視器畫面拍下證據舉報，並公開地點位於台北市士林區。然而，警察局聲稱要找環保局處理，環保局則回應無法開罰，讓他困惑在貼文中寫道「請問，這種亂丟垃圾的垃圾到底有沒有法可以開罰？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「環保局表示從建築物窗戶丟垃圾出來的無法可罰，除非您被垃圾砸中受了傷，不過還是可以處罰被丟滿垃圾的地主」、「這樣不用開罰？這是在鼓勵大家以後不用等垃圾車，直接用丟的就好嗎？」、「丟到環保局的人就會開罰了」、「神奇！被亂丟垃圾然後罰被亂丟的地主，變相鼓勵大家從窗戶亂丟垃圾嗎？」、「就是這樣的規定才會讓行為人肆無忌憚，反正是罰地主，我就繼續丟也沒關係，地主最倒霉，自己的地被亂丟垃圾還要被處罰」。

另外，也有網友提供建議，「如果有意見可以找議員跟立法委員處理，這比找環保局跟警察局快」、「你要找環保局的同仁在那邊聊天，然後他被樓上垃圾砸中，那就隔天改善了」、「要選舉了，找什麼單位都沒用，直接找提名人最快」、「打市民專線會有專人處理，尤其是選舉要到處理速度特快」、「樓上也常常丟垃圾下來，打電話給環保局沒用，找里長可能比較有用，里長有經費可以請清潔人員一次性的處理」。