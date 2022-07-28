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出遊狂拍200張照！網紅女友嫌「拍照技術差」男被分手爆氣：奶大心醜

聯合新聞網／ 綜合報導
某位男網友跟網紅女友交往，出遊女生都在狂拍照，最後他還被嫌「拍照技術不好」被分手，讓他氣炸了。圖為網紅示意圖，非新聞當事人。 圖片來源/ingimage
某位男網友跟網紅女友交往，出遊女生都在狂拍照，最後他還被嫌「拍照技術不好」被分手，讓他氣炸了。圖為網紅示意圖，非新聞當事人。 圖片來源/ingimage

有位男生與網紅女友交往，每次出遊女友都狂拍照，一個景點動輒要他幫拍一兩百張，再挑選修圖發IG。某天兩人到卡娜赫拉觀光工廠玩，竟為了拍照鬧翻，女友嫌他「拍照技術太爛」當場提分手，讓他氣炸，「憑什麼比我先提分手？」

一名男網友在Dcard抱怨，女友是個小網紅，非常重視經營IG，每天都會看愛心數跟留言，每一則都回覆。兩人每次約會出遊，女友都要瘋狂拍照，無法好好玩或吃飯，而女友還一直嫌他拍照技術太差，還說姊妹們的男友多會拍照甚至會包修圖，長期下來讓他覺得很煩。

某周日，應女友要求，兩人臨時開車到彰化卡娜赫拉觀光工廠玩，無視男友長途開車又餓又累，女友一下車就「開啟瘋狂拍照模式」，光是入口的兔兔大瓶子就拍了快半小時。

入場後，女友看到可愛的卡娜赫拉樓梯又想拍照，原PO當下已逼近爆炸邊緣。「結果她竟然說不希望有人入鏡」，原po傻眼，當天是假日，「來來去去人那麼多，怎麼可能不入鏡？」好不容易等到沒人空檔，女友衝向樓梯大喊「沒人了快點拍！」原po表示，其他遊客非常友善，都停下腳步等他們拍照。

原po幫拍了一陣子後，女友不停換pose叫他繼續拍，眼看周圍等待的遊客越來越多，紛紛碎念「還要拍多久」，原po覺得丟臉，連忙要女友「夠了別拍了」。女友卻爆氣指責原po，「你拍照技術那麼爛，拍這麼少張，萬一等等看都不能用怎麼辦？」

原po當下就想分手，默默想著「人不管再漂亮奶再大，只要心是醜陋的一樣無法長久」，沒想到還來不及開口，女友搶先提分手，理由就是他「照技術太爛」。原po超氣，「真是氣瘋我...要也應該是我先提分手才對！」

原po還貼上一張照片，要網友評理他的技術是否很爛。網友笑翻，「確實拍得滿差的，不過就這樣分手也算是解脫」、「她先學好拍照姿勢吧」。

不少人為原po抱屈，「不過為了拍照就要跟你分手，我是覺得早點放生也好」、「沒有那個公主命，卻有公主病」、「不過還好也分手了，樓梯真的都沒人，太尷尬了」、「這女的確定要的是男友？不是攝影師嗎？如果出去玩，都要工作，真的很累」、「哪來的蝦妹？你根本是工具人吧」、「確實拍的不好，但讓別人等超久就為了拍照真的是煩」。

也有人說出真相，「卡娜赫拉的樓梯好可愛喔」、「你如果真愛她就應該會去學攝影，她如果真愛你就不會一直叫你當她的攝影師」、「結論：男方應該去學攝影，女方找攝影師男友為最好結局」。

網紅 觀光工廠

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