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夫妻太喜歡宜蘭想花「400萬」置產 網紛勸退：本金夠玩16年
能在自己最喜歡的景點生活，可能是很多人的夢想，有網友便在臉書社團《買房知識家 買房賣房攏滴+》上為此詢問大家的意見。她表示，因為家人很喜歡去宜蘭玩，先生因此想要買當地中古屋，「預算想要控制在400萬以內」。而許多網友也分享過來人經驗，建議她「審慎考慮」、「愛喝牛奶不一定就要養一頭牛」。
該網友解釋，她們考量到的是之後去玩的話「住宿很方便」，有網友同意這樣的做法「我是宜蘭人，我覺得住宜蘭很好」、「可以不要買太大的，平時由出租代管公司管理出租，你們要去宜蘭玩時，就停租自己使用」、「朋友的媽媽在礁溪火車站有套房，現在漲，去年又買一間，都禮拜五下班衝去渡假」。
但更多網友則傾向勸退：「如果平常不住當渡假用，之後去住的當天或是前幾天要預先去打掃，住那幾天根本不像渡假」、「每次回去光打掃就累死了，之後就更不想回去，房子沒人住生物會變多」、「曾經擁有渡假宅的人想跟你說，管理與清潔都要花錢，濕氣更會摧毀不常用的電器」。
也有人從經濟層面分析「400萬宜蘭只能買很偏僻的小房子」、「每周渡假一次，高級一點的5000/晚，400萬可以去200個月(16年)」、「買中古屋，沒有本金。這兩件事是衝突的」、「只要拿出100萬，1、20年隨便你住哪個旅館，台灣到處玩，不用維護、清潔、折舊」、「全部拿去買股票，股息拿來住民宿，選我正解」。
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