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新厝裝潢驚見「保全帶陌生人闖他家」 網傻眼報警

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO想搬東西到新家，卻發現保全帶著陌生人闖入。示意圖/Ingimage
原PO想搬東西到新家，卻發現保全帶著陌生人闖入。示意圖/Ingimage

「家」對大部分的人來說都有特殊涵意，更不是外人能隨便進入的。日前一名網友發文表示，他的新家即將裝潢完成，最近想把家電搬進去，卻發現屋內有保全帶著管委會主委來參觀他家，讓他氣得報警。

網友在「爆料公社APP」發文提到，日前新家快裝潢好了，他先將一些家電帶進去，沒想到卻發現保全和一位陌生人在他家裡。他提到，先前為了給室內設計師和師傅方便，有將感應磁扣寄放在管理室。保全見到他進門，還向他介紹「這是管理委員會的主委。」兩個人還開心地稱讚，他家比其他樓層的漂亮多了，讓原PO相當傻眼。

後來原PO一邊整理新家，越想越不對勁，便到管理室拿回磁扣，並詢問為何會帶人到他家。闖進他家的保全表示，「有經過我們室內設計師的同意」，原PO當場打給室內設計師，結果「我們的設計師說並沒有這件事。」

後來原PO直接報警，雖沒東西遺失，也沒打算告保全，只是希望能備案，後續保全已向他道歉。這事件讓原PO發文詢問網友，是否該直接投訴保全公司撤換保全。

許多網友留言表示，「某次去參觀建案，是直接帶我們去成交的實品屋內，裡面已經有屋主安裝的東西，還有幾件私人物品了，很特別的參觀體驗」、「我家裝潢時管理員就說他們隨時都會上來查看，理由是怕裝潢影響到主建物，我也不知道這是對或不對，反正裝修師傅在的時候他進來看是沒有影響到我們，原PO直接報警我覺得以後的日子會有很多不便」、「我認為有第一次，就會有第二次，記得鑰匙不要放在警衛室了。你繼續放他就認為他可以繼續帶看？」、「已經心生怨懟了最好換（保全）」。

保全 爆料公社

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