扯！醫美人員IG限動驚見客戶裸臀 網友：職業道德在哪？

現代醫療發達，隨經濟水準提升，醫美產業也隨之興起，許多「愛美」的民眾會進行相關手術，以達到自身滿意的狀態。但近日有一名Dcard女網友PO文表示，她在自己的Instagram限時動態上，發現有 醫美師外流手術中客戶的裸臀 ，令她相當困惑，並認為這行為是不尊重手術中的病人。

原PO表示，對於身穿綠色手術衣的醫療人員相當尊敬，且自認為手術室的醫療行為，應該是全體態度嚴肅、全神貫注的進行手術，心態上嚴肅但卻又充滿希望的替患者治療，而非如此的戲謔，甚至在手術室裡拿起手機，錄製限時動態發給別人觀看，導致原PO覺得該名術中人員的行為並不妥當，令她相當不解。

原PO發文表示醫美師在限動外流手術中病人的裸臀。圖片來源／ Dcard

醫療行為時的術中人員拿起手機錄製患者限時動態，甚至還露出臀部，該名人員雖事後有發文道歉，不過原PO補充解釋，由於自己並非專業人士無法判斷此行為是否適當，總之看到這狀況充滿問號，另她無法理解這名醫療人員的尊重、禮貌還有常識在哪。

醫美師自拍並在IG限動發文向大家道歉忘記遮擋客戶臀部。圖片來源／ Dcard

底下網友嚴肅表示，「偷拍客戶手術放限動，最後還拉下口罩自拍，自以為幽默好玩，非常不專業也沒有道德！」、「不專業，沒職業道德，還非常不尊重人」、「現在是隨便誰都可以當護理人員了嗎？到底在搞什麼」、「第一張也太多人在用手機」、「可以提示一下這是哪一間嗎？太雷了吧⋯⋯」、「這應該足以被開除，病人也可以告她」。