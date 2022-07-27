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他買漫畫先丟「書腰」 網不藏私透露：保存下來價值翻倍

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友買書回家就先將書腰丟掉。示意圖/Ingimage
許多網友買書回家就先將書腰丟掉。示意圖/Ingimage

經常買書的人會注意到，在書的封面書會附上「書腰」，通常會印上書籍推薦人或銷售冊數等資訊。不過部分網友認為書腰留著很麻煩，卻又覺得那是書籍的一部分而捨不得扔，詢問其他人都是怎麼處理書腰。

網友在「PTT發文提到，他常買漫畫回家，而許多書籍都回夾著書腰，漫畫也不例外，上面通常印著出版商的「銷售冊數」或是「動畫化」等，不適合直接印在書本上的文字圖樣。

原PO提到，最近買了很多漫畫回家，他習慣幫新書包上書套，「但我一般不會把書腰包進去，因為我會想看到漫畫完整的封面封底」。不過他又覺得書腰是書的一部分，要直接丟掉又有些於心不認，拿起來又不知道該放哪，所以開始思考要不要乾脆收藏起來，「雖然上面通常也沒有印什麼太重要的東西，沒什麼收藏的價值就是了」。

許多網友留言分享，「以前會留，現在則是拿到第一個丟掉的東西」、「跟塑膠封膜一起丟掉，除非設計得特別有感覺會留」、「以前蠻喜歡的，後來覺得一起包書套可惜了漂亮封面，現在是折起來放在封底書套包的內側那邊」、「就當成書籤，夾在書中」、「書腰就是廣告而已，就直接丟就好，實際上不算書的一部分，另外不是每本都會有書腰，通常是首刷才會有，畢竟那就是廣告費」。

不過部分網友認為書腰有收藏價值，「當然會，跟CD側標一樣可以衡量物主是否用心對待收藏」、「有些絕版人氣漫畫首刷有書腰的話，價格可以翻好幾倍」。

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