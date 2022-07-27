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冷氣多久洗一次？他皮膚搔癢過敏淚勸：內裝佈滿黑霉菌 真的要洗！

聯合新聞網／ 綜合報導
身處亞熱帶的台灣，冷氣幾乎是每個家庭夏季必備的消暑家電。 示意圖／ingimage
身處亞熱帶的台灣，冷氣幾乎是每個家庭夏季必備的消暑家電。 示意圖／ingimage

近日夏季氣溫炎熱，許多人居家、辦公都會選擇開冷氣降溫，以避免天氣溼熱影響自身舒適度。不過，有一名PTT網友發文表示，奉勸大家冷氣至少兩年要定期清理一次，他以自身經驗分享，由於皮膚經常過敏，後請冷氣師傅清理過後，才驚覺是冷氣內部髒汙所導致。

冷氣清洗前後對照圖。圖片來源／PTT
冷氣清洗前後對照圖。圖片來源／PTT

原PO表示，2020年時他發現自己的臉突然嚴重過敏，皮膚狀況相當不穩定，明顯症狀包括皮膚搔癢且還會脫皮，就醫後擦藥控制才得以控制。他說明，後來由於辦公室的冷氣不涼，請冷氣師傅檢查過後才驚覺大事不妙，冷氣機的內部充滿汙垢，還佈滿黑霉菌，甚至形容師傅清洗過後的水黑的跟墨汁一樣！

清洗過後的水非常黑，可見冷氣髒污問題嚴重。圖片來源／PTT
清洗過後的水非常黑，可見冷氣髒污問題嚴重。圖片來源／PTT

「我再也不會不信邪了！」原PO感嘆，自從冷氣請師傅清洗過後，除了冷氣恢復以往正常的涼度外，他的皮膚狀況也漸漸好轉，不再過敏，並提到這樣洗完一次是兩千元，在價格上，網友們還是可以比較一下行情，最後奉勸大家，真的要定期清洗！

底下網友紛紛留言表示，「沒裝濾網就是這樣」、「看師傅拆就花快10分鐘，真的很費工」、「國際牌原廠是拆回去洗完再送回來安裝」、「2000很便宜，上次請國際牌原廠要3500」、「嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」。

冷氣 PTT

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