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賓士哥加油帶走一張「神秘小卡」 網急勸還回去：員工會賠錢
有些加油站為了避免爭議，或是害怕駕駛人事後不認帳，因此會夾提示卡在擋風玻璃上，提醒顧客和加油站人員「現在正在加什麼油」。一名開賓士車的網友在臉書上發文，表示自己加完油後不小心把提示卡一起帶走，而貼文曝光後也掀起討論。
一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，原PO表示自己在三峽往鶯歌的路上順便加了油，離開之後才發現擋風玻璃上還夾著加油站的提示卡，卡片上面寫著大大的「98」。對此，原PO在貼文中寫道「加完油不小心把它帶走了怎麼辦？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以後都不會加錯油了」、「有算在你加油的成本內」、「只要不是帶走油槍都還好」、「這樣以後出門大家都知道你加98了」、「加油都不用說加什麼了」、「我已經收集了92和95兩張，就差這張98的」、「我上禮拜才帶走一張92」。
另外，有不少網友勸他還回去，「你是好心人⋯再開回去還他」、「下次回去還」、「又少一張，工讀生又要被罵了」、「少一張，加油人員賠20元」。
最後，也有內行網友出面解釋，「加油站SOP，怕有加錯油的可能，還有跟客人確認是什麼油品」、「因為之前有很多喊98，但事後不認帳的駕駛」、「加油站要確保自己加對油，避免爭議會先用牌子跟客人確認」。
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