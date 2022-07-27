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他問王建民之後最接近「民族英雄的存在」是誰？網一面倒推她

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為2006年9月旅美洋基隊投手王建民拿下本季第19勝，聯合報系即時將熱騰騰的號外，散發到民眾的手中。報系資料照
圖為2006年9月旅美洋基隊投手王建民拿下本季第19勝，聯合報系即時將熱騰騰的號外，散發到民眾的手中。報系資料照

你還記得當年王建民掀起的棒球旋風嗎？每當「台灣之光」建仔先發，總牽動台灣球迷的心。報紙頭版都是他，還為他出報衣號外，他的伸卡球、滾地球、連兩季19勝、塞揚第二，他在大聯盟精采表現，讓無數球迷瘋狂、感動。

有位網友在ptt八卦版詢問「王建民後最接近民族英雄的存在是誰？」，他說當年王建民紅時，連早餐店阿姨都能背出打線，球迷不分黨派支持，王建民儼然成為民族英雄，但他之後好像就沒這樣的人存在了。

王建民在洋基主場登板投球，是球迷記憶深刻的畫面。圖／聯合報系資料照片
王建民在洋基主場登板投球，是球迷記憶深刻的畫面。圖／聯合報系資料照片

網友憶當年，「王當時真的神，午餐公司餐廳都在看，報紙頭條報好報滿」、「台灣瘋王的程度，大概以後永遠不會有了」、「以前是一堆人熬夜看賽，隔天報紙新聞頭條都是王建民」、「瘋王瘋到，半夜調鬧鐘起來看比賽」、「建仔勝投當天能讓台股上漲，基本上沒任何一個人能像他一樣」。

圖為日前戴資穎奪下2022年台北公開賽冠軍。記者曾原信攝影／報系資料照
圖為日前戴資穎奪下2022年台北公開賽冠軍。記者曾原信攝影／報系資料照

網友大推心中英雄，「郭婞淳戴資穎在我心中是大神等級的運動員」、「一定是小戴，粉粉都瘋狂成那樣」、「戴資穎大概王建民的50%程度」、「我覺得是戴資穎，林書豪在我心中算是美國人」、「莊智淵吧！還開了球館養育下一代」。

不少人懷念林書豪，「林書豪大概有王建民的7成」、「林書豪，英文還為他創一個林來瘋的詞」、「林書豪就美國人阿，不要沾光很難嗎？」。也有人有意外答案，「周子瑜」、「廖老大啊」。

王建民 戴資穎 郭婞淳 莊智淵 林書豪

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