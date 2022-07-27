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綠色人行道其實不安全！外國人批台交通不合格：照規矩過馬路被罵髒話

聯合新聞網／ 綜合報導
美國正妹崔璀璨（Tristan H.）分享對台灣交通的看法。圖擷自Tristan H. 崔璀璨
美國正妹崔璀璨（Tristan H.）分享對台灣交通的看法。圖擷自Tristan H. 崔璀璨

美國正妹崔璀璨（Tristan H.）日前在YouTube頻道，分享「外國人眼中的台灣」，指出「台北被並列成世界上最好住的十大城市」，但有一個「缺點」是許多外國人受不了的地方，那就是「交通問題」。

崔璀璨指出，台灣最近被Monocle雜誌報導「台北被並列為世上最好住的城市」，原因是安全、房租便宜，以及健保制度，但是國外的留言全部提到「交通問題」。

美國正妹崔璀璨（Tristan H.）分享對台灣交通的看法，認為「沒有高低差別的綠色人行道」有安全疑慮。圖擷自Tristan H. 崔璀璨
美國正妹崔璀璨（Tristan H.）分享對台灣交通的看法，認為「沒有高低差別的綠色人行道」有安全疑慮。圖擷自Tristan H. 崔璀璨

她訪問了外國人對於台灣的「交通」感想，「有人說他差點被車撞到」、「台灣的人行道特別少，這讓人感覺不方便」、「綠燈可以過馬路時，會跟汽機車競爭，照規定來說應該是行人優先，但特別是機車，他們會想要插隊右轉」。

崔璀璨也分享自身經驗，指出她在台灣考機車駕照時，讀到「行人過馬路時，汽車機車都禁止跨越斑馬線」，讓她懷疑這個考題寫錯了，因為依她過往經驗，很多汽機車在有行人的時候，就會等不及想右轉。

崔璀璨也指出，紐約、巴黎的人口密度都比台北還高，可是依照數據來看，每10萬人的交通死亡率，台灣高達12.6人，紐約卻只有3.2人，巴黎也只有1.9人。崔璀璨與友人也分享「沒有高低差別的綠色人行道」有安全疑慮，外國朋友也擔心若老婆攜帶孩子出門，走在這種綠色人行道，恐會有受傷危險。

最後崔璀璨分享她帶媽媽去逛西門町，兩人走在斑馬路上，但因為斑馬線沒有紅綠燈，等她確認左右都是紅燈後，沒想到100公尺外，有一輛機車朝她們方向加速，但她們已經走到一半了，是有優先權的，可是機車硬要從她們前面呼嘯而過，而且那位機車駕駛還對她們罵「英文髒話」，讓崔璀璨難過「媽媽第一次來台灣，就遇到這麼沒水準的人」，擔心媽媽會覺得這就是台灣人的態度。

人行道 交通違規

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