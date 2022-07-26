美食多、重視環境管理！全場推爆「台灣最頂1夜市」：會帶外國人逛

台灣的夜市文化聞名國際，不僅是國人的覓食聖地，也是外國人來台旅遊必訪的行程之一。有人發起討論「台灣最頂的夜市是哪間？」，話題一出，底下一票網友紛紛點名「寧夏夜市」，直呼不僅東西好吃，也會推薦外國人逛。

原PO在PTT的WomenTalk板上，分享說自己愛吃南機場夜市的水餃、臭豆腐，喜歡饒河街觀光夜市的胡椒餅和羹湯。除了台北，原PO也很推薦宜蘭羅東夜市的三星蔥餅、炸皮蛋和臭豆腐，還有台南花園夜市的叻沙鍋燒麵、遊戲攤。講到這裡，原PO不禁好奇「全台哪個夜市最頂最有特色？」，引發鄉民熱議。

眾人呼聲最高的莫過於台北「寧夏夜市」，原因是「吃的最多」、「位置好有捷運到」、「寧夏如果不能吃，那其他（夜市）也就跟屎一樣」、「寧夏在地人推」、「寧夏夜市超好吃」、「寧夏夜市，那裡的東西都不太會踩雷」、「推寧夏，旁邊國小好停車，有地下截油管槽來管理環境」。

此外，點名南機場夜市的網友也不少，「推薦外國人逛，我會推寧夏；本國人吃，我推南機場」、「台北人，覺得南機場有幾攤不錯，整體水準饒河第一、寧夏第二」、「南機場東西真的沒什麼雷」、「南機場臭豆腐屌打所有臭豆腐」、「要東西好吃推南機場，而且印象中連鎖店比較少，一堆夜市塞滿連鎖加盟店，一點特色都沒有」。

還有其他網友分享自己喜歡的夜市名單，「花園吧！那個人潮真的可怕」、「士林夜市無誤」、「台中旱溪夜市牛奶鳳梨冰」、「身為永和人，必須推個樂華夜市」、「基隆廟口，光一個酒釀元宵就打趴你們」。