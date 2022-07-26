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餐廳訂位名額被他人謊報入席 嫂嫂霸氣喊：請你們起來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，家人已經在餐廳訂位4大4小的位置，沒想到遭人搶先冒用入座。示意圖／ingimage
一名網友指出，家人已經在餐廳訂位4大4小的位置，沒想到遭人搶先冒用入座。示意圖／ingimage

有些人出門吃飯，會選擇先電話預約餐廳，避免要排隊等候入座，但如果業者疏失，不小心提前安排下一組客人入座，這時恐引起消費者的不滿。日前一名網友表示，餐廳業者沒核對訂位資料，就讓後面的客人先入座，事後嫂嫂直接請「先入座的客人起來」，還給他們位置。

一名網友在臉書「爆怨公社發文表示，他們全家人有訂位某間餐廳，一到餐廳門口，他就先去上廁所，沒想到嫂嫂與餐廳業者起了爭執，嫂嫂氣憤地和他描述情況「剛剛超瞎的，竟然有人說他們有訂位，餐廳以為是朋友先到，就讓他們入座了，我訂4大4小，他們一群大人，根本資料不正確，還讓他們入座！」

餐廳業者告知，其他桌的顧客即將用餐完畢，請原PO一家人他們等待，不過嫂嫂已經怒不可遏，直呼「為什麼我有訂位還要我等！我請他們要那桌人起來！他們現在被請出去外面了」。

對此，有網友推測「那群大人是騙說有訂位」，回應「這樣也能騙？服務人員也不太行，一般不是都要確認姓名和電話嗎？」、「餐廳都不會對資料嗎？」、「連訂位也要騙，沒訂位就乖乖等阿，現在被請出去不丟臉嗎？你嫂嫂幹的好！」、「想起以前我去KTV唱歌，先訂了位置到現場等，結果等到叫到某位先生時，對面小姐站起來說我是，後面問留的電話她根本不知道，直到我站起來說我是那位先生，謝謝你幫我確認」、「應該是服務人員沒有確認訂位大名跟電話，所以才發生這事」、「活該被請出去」、「有訂位的要等，沒訂位的說謊就有位置，真的很瞎」。

餐廳 爆怨公社

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