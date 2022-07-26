台中工地突降「水泥雨」她全家遭殃 網曝：這家剛傳工安意外

台中一位民眾帶著孩子和母親外出，走在路上卻突然被從天而降的水泥襲擊，三人驚慌失措逃開後，發現身上都沾有水泥污漬，但幸好無人受傷，事後該民眾發文譴責此建商施工品質不佳，網友一看指出原來該建商早就有「前科」。

一位台中民眾在臉書社團「爆料公社」發文表示，她在22日下午4點半左右，帶著孩子跟媽媽出門，一家人從電影院前往捷運的路上，行經過一處工地時，突然一陣「水泥雨」從天而降，她當下立刻把嬰兒車的雨罩蓋上，推著孩子狂奔逃離現場。

原po一家三人均遭殃，媽媽背上有一大點水泥污漬，孩子頭髮上也淋到水泥，還有一些落在嬰兒車上，見家人都沒有大礙，原po這才鬆了一口氣，「幸運的是大家都沒有受傷，但真的都嚇壞了，這種施工品質實在不敢領教！」

網友們見狀紛紛驚呼，「還好是水泥，沒磁磚或石塊，不然不堪設想，太可怕了」、「根本無視公共安全吧！太誇張了，這可以去檢舉的吧！」、「不管什麼原因，工地這種狀況就是有缺失」、「台灣工安維護品質長期低落了⋯」。

一些網友則建議原po，「記得這種情形可以對施工單位求償的」、「可以請求賠償，上次經過捷運工程也是搞到我的愛車，馬上去找人理論、拍照，去車廠打蠟洗車花了一千二拿收據求償」、「可求償，先跟保全告知請工地主任出來處理」。

還有網友指出這處工地與近日在桃園傳出公安意外的建商相同，「才水泥而已，這家在桃園是直接人從天降」、「這間最近怎麼一直上爆料？」。