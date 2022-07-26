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一碗海鮮濃湯賣200元 網一看直呼：今年最盤
現在物價上漲，許多小吃店皆上漲各品項餐點5-10元，但日前有一名網友幽默表示，自己點了350元的義大利麵與200元的海鮮濃湯，一打開餐點發現「份量超小」，讓她自嘲「今天財富自由了，奢侈一波」。
一名網友在PTT以「這種份量我算財富自由了嗎？」為題，指出她從外送平台點了一份350元的「義大利海鮮麵」，以及200元的「海鮮濃湯」。從她貼出來的照片，可看出義大利麵有大約3隻蝦子、1顆干貝、3片魷魚，海鮮濃湯與一旁的iPhone對比份量不大，讓原PO抱怨「義大利麵要350元是可以接受，但這碗湯要200元，以為很大碗的，小妹今天財富自由了，奢侈一波」。
對此，網友看了都搖頭「這品項我不行」、「這義大利麵要350元？」、「200元的湯喝起來如何？」、「義大利麵這個價格可以接受，但湯真的不行」、「這樣吃一天就差不多要1000元了吧，真有錢」、「餐廳吃的是氣氛，點外帶就很可惜」、「恭喜財富自由，這樣吃發票中多少？」、「坐計程車出門吃都比較便宜」、「100塊錢的東西，妳花500塊錢買」、「麵我不能接受，湯更是完全不能接受」、「干貝1顆太少，至少要4-5顆吧」、「妳一餐已經快我的兩天伙食」、「超級盤」、「今年最盤」。
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