一碗海鮮濃湯賣200元 網一看直呼：今年最盤

日前有一位水電師傅到客戶家維修冷氣，因為修冷氣結束之後想上小號，就跟客戶借個廁所，卻驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了！問過客戶，取得同意後拍了影片po上網，想讓網友們見識一下什麼叫做「屎有餘菇」！

2022-07-25 12:48