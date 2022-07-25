暑假夯國旅 網友抱怨訂房成功卻遭業者「放鳥」

隨疫情趨緩，許多民眾趁著暑假到外縣市出遊。不過有女網友在「爆料公社」 發文指出 她在網路上向花蓮某飯店訂房且刷卡付款完成、不可退款，當天入住時卻遭業者告知房間超賣，已無房間提供旅客休息，最終報警由警察出面協調，飯店業者簽屬保證書，以便之後退款，女網友一行人則聯絡花蓮當地的朋友才得以在當晚有落腳之處。

女網友發文表示，當時辦理入住的房客陸續進來都受阻入住，最後她報警處理，老闆才出面向訂房的旅客說明，並表示平台還沒收到錢，所以是以現場客為主。女網友更是氣憤補充道，當時不只有我們一組，總共有五組訂房房客都在等待。

女網友的同遊的家人也在底下留言說明，我們一直強調「遇到問題解決就好」。我們付錢、給發票了，最少幫我們聯絡看什麼地方有房間……我們在飯店大廳等了一個半小時，老闆感覺是在等我們自己離開。

報警後，女網友表示，我們有當著警察的面寫保證書，保證如果平台有把錢匯進飯店，飯店業者會退給我們。但令女網友傻眼的是，其他人的保證書都有老闆的簽名，唯獨自己的沒有！原因則是老闆他們那邊沒有收到扣款，所以不能簽我們這張保證書。

她氣憤表示，我們是要確保我們沒有入住卻被扣款，能停止支付，老闆卻說不能簽我們這張，令她質疑這不是平台不平台的問題，是當下老闆解決問題的態度。同時也欣慰表示，我也感受到花蓮人的人情味，有大哥已經住在裡面，下樓抽煙還幫我們找房間，甚至還考慮他們房間可不可以睡這麼多人？這份人情味，真的很窩心。我們也一直積極的在聯繫花蓮的朋友，最後是我們自己找到地方休息了。

最後原PO感嘆道，雖然窮遊，也接受住宿地方的環境、聲音、味道的不完美；但不代表我們需要接受「已經訂房、完成扣款、有了發票到現場以後，卻說沒房間、系統出錯，然後拍拍屁股就要等我們自行離開」。