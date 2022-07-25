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暑假夯國旅 網友抱怨訂房成功卻遭業者「放鳥」

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友因當日使用網路平台刷卡訂房而無法入住與業者引發消費糾紛。示意圖／ingimage
女網友因當日使用網路平台刷卡訂房而無法入住與業者引發消費糾紛。示意圖／ingimage

隨疫情趨緩，許多民眾趁著暑假到外縣市出遊。不過有女網友在「爆料公社發文指出她在網路上向花蓮某飯店訂房且刷卡付款完成、不可退款，當天入住時卻遭業者告知房間超賣，已無房間提供旅客休息，最終報警由警察出面協調，飯店業者簽屬保證書，以便之後退款，女網友一行人則聯絡花蓮當地的朋友才得以在當晚有落腳之處。

女網友發文表示，當時辦理入住的房客陸續進來都受阻入住，最後她報警處理，老闆才出面向訂房的旅客說明，並表示平台還沒收到錢，所以是以現場客為主。女網友更是氣憤補充道，當時不只有我們一組，總共有五組訂房房客都在等待。

女網友的同遊的家人也在底下留言說明，我們一直強調「遇到問題解決就好」。我們付錢、給發票了，最少幫我們聯絡看什麼地方有房間……我們在飯店大廳等了一個半小時，老闆感覺是在等我們自己離開。

報警後，女網友表示，我們有當著警察的面寫保證書，保證如果平台有把錢匯進飯店，飯店業者會退給我們。但令女網友傻眼的是，其他人的保證書都有老闆的簽名，唯獨自己的沒有！原因則是老闆他們那邊沒有收到扣款，所以不能簽我們這張保證書。

她氣憤表示，我們是要確保我們沒有入住卻被扣款，能停止支付，老闆卻說不能簽我們這張，令她質疑這不是平台不平台的問題，是當下老闆解決問題的態度。同時也欣慰表示，我也感受到花蓮人的人情味，有大哥已經住在裡面，下樓抽煙還幫我們找房間，甚至還考慮他們房間可不可以睡這麼多人？這份人情味，真的很窩心。我們也一直積極的在聯繫花蓮的朋友，最後是我們自己找到地方休息了。

最後原PO感嘆道，雖然窮遊，也接受住宿地方的環境、聲音、味道的不完美；但不代表我們需要接受「已經訂房、完成扣款、有了發票到現場以後，卻說沒房間、系統出錯，然後拍拍屁股就要等我們自行離開」。

花蓮 爆料公社

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