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鬼島不意外？「再停騎樓就拖去公車候車區」 他見鄰居互槓嗨喊好期待

聯合新聞網／ 綜合報導

一名男網友意外發現某處騎樓發生「鄰居互槓」的場面。 圖擷自爆廢公社
一名男網友意外發現某處騎樓發生「鄰居互槓」的場面。 圖擷自爆廢公社

路過也能發現鄰里爭執！一名男網友透過臉書社團「爆廢公社發文透露，最近下班路過一處住宅騎樓，牆壁上貼著公告便好奇查看，發現竟是一段精彩對話，原來是一樓租客與鄰居發生停車糾紛，雙方展開一場辯論賽，讓原PO看了興奮直呼「有點期待一樓的回應」，貼文貼出後引起大批網友熱議。

他貼出公告內容，一樓租客疑似不滿門前通道遭到樓上住戶擋道影響店面生意，通知對方請勿再停放，揚言「如未改善，之後我將把您的愛車牽去公車等候區，再麻煩互相配合」。

不過，該名租客貼出的公告下方又張貼另一張公告，疑似是遭該租客指名的鄰居也發聲反擊，他搬出刑法第305條，開嗆「騎樓屬所有權人（房東）所有，本棟租客權利、義務均相同，限制其他租客禁止停車之正當理由為何？」

對於該租客揚言要把機車移到公車等候區，這位鄰居也不甘示弱，表示「若造成車主吃上罰單，行為人需要負責，且若因此造成第三人財產、生命安全受到威脅等交通事故發生，行為人亦需負連帶刑事責任」，最後也感嘆道「凡事皆可商量」，不應使用強硬手段。

貼文曝光後被網友留言吵翻，「一山還有一山高」、「直接檢舉就好，提醒幹嘛？」、「印象中就算有產權，似乎也不能擅自移動他人的車輛」、「簡單說，騎樓是所有權私有、使用權公用，要提供給公眾通行，不能放置障礙物或擺攤阻擋通行，停車方面要看各地方自治法怎麼規定（很多是不能停的）」。

事後，原PO再度透露過了一晚後，2張公告都已經被撕下，騎樓也只剩下一台摩托車，「猜測應是一樓租客的，因為鐵門還沒拉下，但是燈關了」。

事實上，過去就曾有民眾將車輛停放在騎樓挨罰的案例，一名基隆民眾主張停放地點地面紅線模糊不清，店家前又未公告該騎樓禁止停車，且警方未勸導就開單，便提起行政訴訟要求撤銷罰單；不過，審理該案件的法官則指出，停放機車的違規地點屬建物之「騎樓」，即法定「人行道」，更無劃設停車格，駁回其聲請。「騎樓」到底可不可以停放機車？已是多年來使民眾爭論不休的問題，其實根據各縣市政府訂定規範而有不同標準，但多以「不得停車阻礙行人通行」為準則。

罰單 人行道 爆廢公社

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