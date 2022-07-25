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「緊抓車頂把手」是不信任？鄉民同曝遭遇...他更慘：我媽還去買保險

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人搭車時都會不自覺緊抓車頂上方把手。 示意圖／ingimage
不少人搭車時都會不自覺緊抓車頂上方把手。 示意圖／ingimage

不少人都曾有過讓親友搭便車的經驗，但你可曾發現有乘客會默默「緊抓車頂把手」？一名網友就透露心中疑惑，「看到乘客拉車頂把手是什麼想法？」疑問拋出後，引起許多網友加入討論。

這名網友透過Dcard發文透露，「最近發現我媽一上車就會拉著車頂把手，但坐我爸的車就不會，讓我覺得有點問號 （網路流行語，指感到疑惑），難道是我開車比較不安全嗎？他也好奇詢問「其他常開車的人對於乘客一直拉著這個把手是不是也會覺得很奇怪？」

問題一出，網友也坦言也有遇過這種狀況，「當媽媽的好像都這樣，坐小孩開的車就很怕，我媽坐我開的車也這樣」、「不相信你的技術」、「我媽上次坐我的車，增額意外保險單直接從她包包掉出來」、「我媽是在每個紅燈前都像電影裡面要墜機前、要接受撞擊那樣，把自己繃緊然後雙手緊抓扶手，重點是我都順順的開（時速）55而已欸，有夠侮辱人，而且我媽這樣抓讓我更不爽，實在有夠擋側邊視線」。

但也有人跳出來解釋原因，「可能過彎的時候不想身體跟著側傾吧～」、「習慣、安全感！有些人就是習慣要抓著東西～」、「無處安放小手手的好去處」、「就只是覺得抓著很舒服，類似伸懶腰那樣」。

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