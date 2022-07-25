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捷運上夏天超令人崩潰行為 她喊：最大的災難

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在捷運上遇到一位男性用「那熱呼濕透的背直接貼在我手上，完全是最大的災難」。示意圖／ingimage
一名網友在捷運上遇到一位男性用「那熱呼濕透的背直接貼在我手上，完全是最大的災難」。示意圖／ingimage

捷運上的禮儀有許多種，一些狀況會讓其他乘客感到非常不舒服，就有一名網友分享，她遇到一位男性將整個濕透的背都靠在捷運包廂中間的桿子上，甚至壓到她的手而沒自覺，讓她崩潰直呼「最大的災難」。

原PO在Dcard上以「可不可以不要再靠在捷運桿子上」為題表示，她不懂為什麼「我的手都還握在桿子上」就有人硬要整個人靠在捷運中間的一根桿子上，「明明就有手可以抓桿子或吊環。是要跳鋼管舞？」

她繼續解釋，巔峰時段的板南線根本是災難，進站音樂一響起就像一場戰爭，但因為是暑假，人潮其實也沒有擠到需要貼著桿子，加上最近天氣非常炎熱，她卻遇到一位男性用「那熱呼濕透的背直接貼在我手上，完全是最大的災難」。

她認為一般人感覺到背後有手，會下意識地彈開，但她遇到的那位男性卻緊緊貼在桿子上，原PO還要很用力才能將手抽出來。

網友紛紛留言，「無意識的吧？可能太累了，我有時候也會不小心忘記，嗚嗚」、「有牆靠墻，有桿子靠桿子」、「通常是尖峰時間沒位置坐的時候我也遇過，明明不只我還有其他人抓桿子，但是就是會有人整個貼上來，真的不懂耶」、「靠在別人手上的確蠻失禮的！但如果沒有別人，我會盡量靠著，不然光抓著桿子或上面的手把，常常一不小心重心不穩就要跌倒了」、「捷運的桿子是伸展台阿，吊環是用來健身的」、「我非常確定這根桿子香香的」、「適當調整自己狀態不給他人造成困擾很重要」。

捷運

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