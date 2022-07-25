父母放任小孩吵鬧還拿店家菜單與筆來安撫 他氣炸：完全沒道歉

小朋友因為年紀小所以常會在公共場合做出不禮貌的舉動，這時父母的應對就很重要，就有一名網友分享，他遇到一對都不管自己小孩的父母，任由小孩在餐廳無理取鬧，甚至干擾到其他人，讓他崩潰，「真心覺得現在許多年輕爸媽只會生不會教」。

原PO在「爆怨公社」發文表示，一對年輕爸媽及阿嬤帶著約四歲的小孩進來餐廳用餐，小孩在用餐期間不斷露出小少爺般的傲氣並哭鬧，「明顯感受到平常長輩多慣著」，小孩從點餐到出餐完畢，完全沒有停止無理取鬧，父母也絲毫沒有任何制止動作，只有阿嬤一直在安撫。

父母還讓小孩拿畫菜單的筆在桌面塗鴉，之後更未經餐廳人員允許，直接拿了外帶傳單讓小孩塗鴉，「今天不是計較傳單這一兩塊錢的事情，小朋友年紀小不受控也可以理解，但不能忍受的是父母完全視若無睹，更不能認同未經允許就拿店家的東西來安撫小孩」。

原PO解釋，餐廳內有準備小甜點跟果凍，平常除了給員工當零食外，也是提供家長獎勵小朋友的，而那位小孩吵鬧過程，餐廳經理問原PO「要不要拿一條果凍給他吃？」但他認為「果凍是給表現好的小朋友，不是給無理取鬧耍小少爺脾氣的小朋友跟沒素質的家長的」。

這家庭客人離開餐廳時，也沒有向員工以及其他受打擾用餐的客人表現一絲歉意，離開前明明看到原PO在旁邊，也沒有說聲「不好意思拿了你們菜單」。

原PO也說，他們的餐廳對家庭客向來都很友善，常常遇到小孩吃飯把桌面弄得亂七八糟，他們也都能理解與接受，「但不代表可以接受放縱孩童跟沒素質的父母來作虐！」

網友紛紛留言，「一堆只會生不會教的父母，別帶小孩出來造成別人困擾，為何大家要義務包容你的小恐龍？要畫不會自己準備紙筆？」、「完全理解，辛苦店家了」、「真心不喜歡在密閉空間，遇到一不順心，就大叫尖叫、拍桌子、還拿餐具狂敲桌椅的小朋友，更不喜歡放任小孩亂跑，不管教的家長，真不知道萬一跌倒，或燙傷了，是不是又要怪別人，然後告店家了」。