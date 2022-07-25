女大生叫外送 竟遭外送員嗆：垃圾 ！客服官腔冷處理

近年來外送平台相當便利，也是許多民眾訂餐的好選擇，不過糾紛也時有所聞。就有一名女網友在Dcard上 抱怨 ，當時使用Uber Eats僅是點了一杯飲料，由於等待時間過長，便關心外送員情況，並告知外送員可將飲料放置於一樓後即可離開，但外送員抵達後，卻不離開原PO家門口，甚至對原PO大罵：「垃圾，X！」氣得原PO向客服平台客訴，卻未收到任何致歉，甚至遭官方冷處理。

原PO表示，當時約下午一點，點了一杯飲料，住處距離飲料店約是四、五公車站的距離，相當近，但外送平台APP抵達時間原本顯示1:20到改成1:30，致電詢問飲料店家後，店家回覆，餐點已完成，在等待外送員。

隨後原PO發現，外送員前面還有一個單，在該位置停了很久，便詢問外送員是否有任何問題、也表明真的等很久，並請外送員把餐點放在一樓鐵門附近，拍照回傳即可離開。

原PO與外送員的對話截圖。圖片來源／ Dcard

不料卻得到外送員回覆：「我不想在大熱天這樣等妳。」但原PO早就表明，餐點放置好就可以離開，並回答：「沒有叫你等，你可以直接走了」。

原PO與外送員的對話截圖。圖片來源／ Dcard

原PO接著說明，她其實早就在一樓等待，也親眼看著外送員放東西、拍照，後來觀察外送員一直坐在機車上、抽菸、滑手機，卻遲遲不離開原PO家門口，令原PO感到害怕、覺得受威脅，不敢直接走向前直接拿飲料，後來外送員大概猜出點餐的是原PO，外送員騎車臨走前直接對她大罵：「垃圾，X！」，令原PO當下非常錯愕且來不及記下車牌。

最後原PO向客服平台申訴，提供了訂單編號和與外送員對話的截圖，要求該平台做出適當的處置、告知後續處理方式，也希望能得到一個道歉。但客服的回覆令原PO相當不滿意，認為內容非常官腔，毫無解決問題的誠意，並提出外送員的素質需要被提升。

原PO收到的客服回覆截圖。圖片來源／ Dcard

令原PO更無奈的是，這位外送員在她家門口、罵我髒話的行為都沒有錄影、錄音存證，另也提醒其他網友，這類外送平台介於合法與否的灰色地帶，若消費者損失權益時，難以替自己討回公道。

其他網友表示，「說真的，很多外送平台的外送員不是說不能併單，但每次食物送來都冷掉或是等很久的心情真的很差」、「太誇張了吧 而且被知道家裡地址真的有種不安的感覺…已經看到好多次Uber Eats外送員出問題客服又不處理的事件了」、「可以私訊Uber Eats官方FB，回覆速度很快。」