新竹棒球場女廁門鎖裝反 網友酸爆：12億的高科技凡人不會懂

新竹市政府斥資十二億元重建的新竹棒球場「金玉其外，敗絮其中」，啟用後出現多項安全疑慮，不僅造成多位球員受傷，現在還被爆出女廁門鎖裝反，影片一曝光引發網友熱議。

林智堅曾自詡新竹棒球場是他任內重大政績，但現在新竹棒球場狀況不斷、負評如潮，民眾紛紛指責新竹市政府，前市長林智堅也有為此道歉。

日前一名網友在臉書「爆料公社二社」貼出這篇小短片，說他到新竹棒球場看到女廁門鎖裝反了，並強調這情況「不能只有我看到」。這名網友到新竹棒球場如廁，看到剛重新整修好的棒球場女廁所的門鎖竟然是裝反的，就是「想看哪個正妹尿尿，隨便門一開就可以欣賞了」，還有上完廁所，很有可能會被反鎖在廁所裡面的情況，網友無奈回應這真的是有夠先進，獨步全球，政府花「12億的高科技!我們一般凡人是不會懂的!」。

該影片一曝光引發網友怒火，近二千則網友留言罵「不用驗收？前一晚被灌醉」、「裡外都搞不清楚，天才阿！」、真的是「比扯鈴還扯，這樣也能驗收」、「這是藝術，你們不要隨便攻擊堅哥」、「太棒了，真的好有錢！阿！都納稅人的血汗錢阿！官猿根本不痛不癢！」、「我相信裝的人這輩子沒使用過公廁」。

也有網友無奈留言感嘆「我真的笑了」、「裝置藝術！這個你們不懂啦」、「這是拿來整人的廁所」、「沒有偷窺的煩惱了」、「一人上廁所一人看守的概念！」、「好離譜！」、「有夠先進，獨步全球」、「我愛林智堅怎麼樣」。