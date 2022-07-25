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他點1500元日本A5和牛牛排 上桌照片曝光網笑：客家鹹豬肉？

聯合新聞網／ 綜合報導
鐵盤上的肉幾乎一半以上都是油脂。 圖擷自爆料公社二社
鐵盤上的肉幾乎一半以上都是油脂。 圖擷自爆料公社二社

大家去餐廳吃飯最怕碰上踩雷的體驗，一名網友在網路上發文，分享自己到餐廳吃A5和牛牛排，結果實際拿到的餐點卻和菜單上的照片不符，而貼文曝光後也掀起討論，有網友直呼「說是鹹豬肉我也信！」

一名網友在臉書「爆料公社二社」上發文，從照片中可以看見，菜單上A5和牛牛排的油花分佈相當均勻，乍看之下非常美味。不過，從原PO實際拿到的餐點來看，鐵盤上的肉幾乎一半以上都是油脂，旁邊有洋蔥、玉米粒、花椰菜、蒜片等配料，不注意看還以為是鹹豬肉。

原PO在貼文中寫道，「1500的A5和牛⋯『紐約客』，這個油花大家吃得下去嗎？老闆說這是正常的油花分佈，我是看到菜單上的照片才點的。」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這上菜的時候真的會讓人很不開心」、「看到圖差點以為在吃客家鹹豬肉」、「說是鹹豬肉我也信」、「紐約客變盤子客」、「油花跟肥肉是兩回事」、「這隻牛的伙食比較好」、「被和牛耽誤的三層肉」、「這我會直接拒絕往來」、「夜市150元煎出來的也差不多」、「只看到油！沒看到花啊」、「不說我還以為是鹹豬肉，擺盤配菜也完全不行啊」。

另外，也有網友仔細分析，「這塊等級我覺得沒到那價位，多報了，A5肉質應該分佈均勻」、「未注意肌肉紋理方向，切的方式錯誤才容易看起來像這樣」、「1500元怎麼可能吃得到A5和牛牛排」、「這個感覺是沒有把邊角的油脂刮除，又剛好吃到這塊肉」、「這分量⋯真的A5和牛不止1500元」。

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