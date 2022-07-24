質疑開車技術？乘客「這行為」惹怒駕駛 網同感：看到就不爽

如果給認識的人載，基於禮貌都應該乘坐在副駕駛座。日前一名網友在網路上發文，透露媽媽只要上車就會拉著車頂把手，讓他質疑「難道是我開車比較不安全嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在Dcard上以「看到別人拉車頂把手是什麼想法」為題發文，原PO透露最近發現媽媽一上車就會拉著車頂把手，但如果是搭爸爸的車就不會，讓他質疑「難道是我開車比較不安全嗎？」

原PO認為自己開車也算正常，並不是什麼開很快的跑車，「有必要這樣嗎？想問問其他常開車的人，對於乘客一直拉著這個把手是不是也會覺得奇怪？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不相信你的技術」、「每次我轉彎我媽就拉把手，我都說給點尊重」、「當媽媽的好像都這樣，坐小孩開的就很怕，我媽坐我開的也這樣」、「好像我開車一定會出事一樣」、「看到就不爽，後來買的車通通拆掉上面的把手」。

另外，也有網友認為，「可能過彎的時候身體不想跟著側傾吧」、「習慣！安全感！有些人就是習慣要抓著東西」、「我個人有時候也會抓，但就只是覺得抓著很舒服，類似伸懶腰那樣」、「我有時候太無聊就會去拉一下」。