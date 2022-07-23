21歲男慘撞推高機牙叉斷頸身亡 姊悲曝第一視角還原

桃園市萬壽路二段6月28日發生一起死亡車禍，21歲簡姓男子騎車時，意外撞上在車道裝卸貨的堆高機，撞上牙叉割破頸部，雖緊急送往林口長庚急救，仍送醫不治。簡男姊姊近期在臉書分享車禍的行車紀錄器，還原簡男發生意外的第一視角，並透露簡男招魂、頭七都叫不回來，盼站出來還原真相，還簡男一個公道。

簡男姊姊在臉書「桃園爆報（二）」發文，只見她分享的行車紀錄器畫面，簡男當時正在萬壽路二段、三民路口等紅燈，起步約19秒後就撞上停在路旁的推高機牙叉，當時推高機是面向車道，牙叉懸在半空，雖有工程人員幫忙指揮交通，簡男仍不幸撞上牙叉，當場斷頸，事後整台機車也逐漸向右傾，撞上路旁變電箱後倒地。

警消人員到場後發現，簡男已倒臥在血泊中，不僅頸動脈破裂、頸椎骨折、右側血胸，頸部更幾乎斷了一半，傷勢十分嚴重，但還有意識，不過送醫後仍宣告不治。警方事後也將貨車司機陳男（46歲）及堆高機駕駛張男（41歲）依過失致死罪嫌移送偵辦。

不過，簡男姊姊表示，弟弟騎車一向謹慎、小心，卻因為別人的疏忽、貪圖方便，造成家屬終身遺憾，且肇事者事後一句道歉慰問也沒有，弟弟生前向來愛打抱不平，但招魂、頭七都叫不回來，因此決定站出來將事實還原。

簡男姊姊說，弟弟當天原本是要去銀行面試，卻在行經三民路與萬壽路二段，紅燈剛起步19秒就被牙叉斷頸，未料肇事者在相驗期間，連一句慰問道歉都沒有，治喪期間甚至透過保險公司詢問家屬想法，讓她質疑對方根本沒有知錯。

「明知堆高機不能上路、明知牙叉不能升起朝向道路，卻還要這麼做，是抱著什麼樣的心態這麼做？」簡男姊姊說，雖然法律是過失致死罪，但對家屬而言卻是蓄意謀殺，很難相信5年以下刑責，平均只判1年以下、易科罰金或緩刑，並質疑「一條性命真的這麼不值得被重視嗎？」

簡男姊姊最後提出4疑點，「為何要在萬壽路二段卸載堆高機？打算開著堆高機到距離1公里的頂興路？」、「堆高機卸載到外車道上? 為何牙叉升起暴露在中線車道？」、「交管嚴重疏失? 指揮人員將騎士往牙叉方向指引?現場為何無擺放三角錐及明顯告示牌提醒?」、「駕駛有無堆高機駕照? 為何肇事者要移動車禍現場?」，希望司法做出適當的判決，讓肇事者得到應有的懲罰。