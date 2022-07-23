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林志穎車禍逃死劫！鄉民揭「3巧合」 驚嚇：上輩子絕對是英雄

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人林志穎駕特斯拉自撞，父子被好心人救出，特斯拉前座被大火吞噬，燒到面目全非。 圖／本報系資料照
藝人林志穎駕特斯拉自撞，父子被好心人救出，特斯拉前座被大火吞噬，燒到面目全非。 圖／本報系資料照

藝人林志穎昨天開特斯拉載兒子Jenson要去參加卡丁車賽，卻在桃園市中正北路自撞分隔島起火，父子受困車內，幸好有勇敢的好心人緊急拉他們脫困，把父子兩從鬼門關前救回。對此，有網友點出，這車禍有三個巧合，如果少了其中一個，林志穎恐怕就真的沒命了。

救出林志穎父子的工人彭裕弘說，當時全程目擊特斯拉自撞，聽到碰一聲後，趕快跑過去看，當時車頭就有些微火勢，他先把小朋友拉出來後，再將受困駕駛座的林志穎硬拉出來，把兩人救出後，特斯拉車頭旋即陷入火海。

有網友在PTT討論指出，除了好心人出現之外，最扯的是剛好有救護隔沒幾秒就來，而且看起來是剛好路過的樣子，上面又剛好沒載病患，才可以及時在第一時間搶救，他指出有三個巧合「這麼大的火剛好沒被燒死」、「剛好遇到熱心的工人」、「遇到沒載病患路過的救護車」，忍不住問「請問這個要積多少陰德才能一次遇到？」。

網友看完也驚呼，「他上輩子應該是民族英雄」、「真的命大， 要好好感謝人家」、「林可能上輩子拯救了世界」、「超級人生勝利組」、「平常有做善事」、「真的命大，而且最重要的是兒子沒事」、「他真的幸運，希望沒事」、「這個恩人林家養他一輩子都合理」，不過也有網友指出救護車有其他任務，當下其實沒有停下來，而且另派車輛救援。

昨天家屬下午透過聲明稿對外表示，林志穎有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但相對穩定，未來兩三天是關鍵期，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助。

林志穎 車禍 特斯拉

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