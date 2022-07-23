西曬房間室內「飆46度」他苦笑「破紀錄」網驚：還活著嗎？

受到太平洋高壓中心影響，最近各地高溫非常明顯，尤其昨天板橋測得39.3度的破紀錄高溫，最高溫則出現在花蓮卓溪41.4度，今天又是節氣大暑，天氣風險公司總經理彭啟明也表示這週末會非常熱，有神人則貼出自己家中「西曬溫度」，驚呼又破紀錄，高達46度，讓不少網友看了嚇壞說「還活著嗎？」。

受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局上午持續發布18縣市高溫燈號資訊，紅色燈號有台北市、新北市盆地，桃園市地區、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷，有連續出現38度極端高溫機率，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，另外基隆市地區、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

有一名網友則在臉書「爆廢公社公開版」貼出自己房間溫度的照片，直呼「阿娘喂！七月中又破記錄！」，他在六月時顯示的最高溫43度，沒想到近日出現了45、46度的高溫，不過該網友也有透露，他房間是在西曬的位置。

照片貼出後網友也嚇壞，紛紛留言，「看到這樣我放心了，因為我家也是」、「閣下還活著....真是鐵人」、「我也是，二樓半，頂樓太陽曬爆」、「太扯…我房間現在才28度而已」、「巴比Q了」、「確定是家裡？還是廠房？這溫度跟我公司廠房差不多耶」、「你的冷氣只用來當溫度計嗎」、「還活著吧」。

不過也有許多網友指出應該是鐵皮屋又頂樓加蓋才會有這種溫度，「頂樓西曬真的超熱」」、「你是住頂樓鐵皮屋吧！我家在怎麼熱也才29度」、「我在頂加工作，有時候吹冷氣還會吹到流汗」、「頂樓或鐵皮屋才能有這數字吧...一般水泥房大約30度」、「頂樓鐵皮加西曬嗎？」。