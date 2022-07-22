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5樓客人丟鑰匙「自己開門上樓」 外送員怒：我不是你養的狗

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不滿客人丟鑰匙要他自己開，讓他相當不滿。示意圖／聯合報系資料照
原PO不滿客人丟鑰匙要他自己開，讓他相當不滿。示意圖／聯合報系資料照

職業不分貴賤，每個行業都有辛苦的一面，也應該都被尊重，一名女外送員在臉書發文，表示客人將鑰匙丟下樓要她自己開門送上樓，讓她感覺不被尊重，貼文一出引起不少討論，多數人都痛批真的是「奧客」。

原PO在「爆怨公社」寫道，她當了一年多的外送員，客人各種不想下樓的理由都聽過，但日前有一個客人讓她覺得很誇張。原來是當天這名客人家樓下大門壞掉，但他不下樓開門，反而將鑰匙丟下來要原PO自己開，讓她相當生氣「請問外送員是你養的狗嗎？」

原PO當時告訴對方自己不會撿，但客人還是照樣將鑰匙丟下樓，她氣得直說「做人基本的尊重都沒有的話，那我也只好配合你了」。就在鑰匙丟下樓的那一刻，原PO也鬆手讓餐點掉在地上，「基本尊重都沒有的人也不算人了，吃地上的食物應該沒問題吧」。

文末原PO補充解釋，客人要求的話，外送員的確是要送上樓，但應該是客人開門讓外送員送上去，而不是將鑰匙從樓上丟下來讓人撿，而且當時樓下還有很多小朋友在玩，萬一砸到人可不得了。

不少人都替原PO抱不平，「幹得好」、「客人這個做法我覺得很不OK，不懂尊重別人，也不需要尊重他了，賺錢不代表要被賤踏尊嚴」、「客人也許不覺得爬個樓有什麼，要當外送員就要有覺悟，但是一天上上下下那麼多次，真的是很累人的」、「我是覺得有點不尊重人欸，鑰匙不見算誰的」、「有錢就是老爺，再丟回去」、「這就誇張了，不會互相尊重嗎？懶成這樣」、「丟鑰匙很不尊重」。

外送員

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