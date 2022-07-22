快訊

林志穎駕特斯拉自撞車禍急送長庚救治 弟弟曝最新病況

林志穎駕特斯拉自撞車禍 經紀人、家屬17時30分記者會說明

中信金總經理吳一揆突申請退休 背後原因藏洋蔥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

購票入場餐廳要她「自己叫外送」 氣炸控園區：只服務團客

聯合新聞網／ 綜合報導
標榜「全台唯一恐龍森林」的遊樂園，吸引親子族群。聯合報系資料照片／記者林敬家攝影
標榜「全台唯一恐龍森林」的遊樂園，吸引親子族群。聯合報系資料照片／記者林敬家攝影

彰化一間標榜「全台唯一恐龍森林樂園」受到許多民眾喜愛，不過日前一位網友帶孩子前往，卻發現園內不少設施都在保養，連餐廳都只開放團客使用，讓她相當不滿，逛了不到一小時就離開。

網友在「爆怨公社發文控訴，最近孩子很喜歡恐龍，他們三大四小一行人，從台北直殺到彰化一間主打恐龍的樂園遊玩，光門票就花了近兩千元。不過當原PO一走進園區，發現「看到的恐龍幾乎都是灰灰髒髒的，雖然會動有聲音但小孩都不太想靠近，可以感覺得到是沒有在維護」。而園區標榜的氣墊城堡貼上「設備保養暫停使用」，但她認為平日設施維修難免。

更讓她傻眼的是，他們一行人走到最上面的親子餐廳，接近中午時段，卻被告知「今天只接受的團體客人用餐，不接受散客」，但進場時售票人員完全沒有提及。原PO分享，整個園區沒有其他地方賣吃的，因此她提出能否提供一點食物給孩子，「沒想到居然得到嘲諷式的說『你們可以叫foodpanda 來吃啊』實在太傻眼！」

接下來到孩子們最期待的球池溜滑梯區，也貼著「場館維護中暫停使用」，不過卻有人在裡面玩，一問才知道「僅提供團體客遊玩，散客無法使用」。原PO氣炸表示：「我們花的門票錢跟團客應該沒有差別，甚至團客還有打折，但我們卻無法使用任何設施」，就連想和服務中心反映也都找不到人。

她提到：「甚至說不供餐有在KKday頁面告知，但我把每一個字都翻爛了沒有就是沒有」。最後因大部分設施都沒開放，孩子只坐了一樣設施，前後花不到一小時便離開園區。

許多網友留言表示，「終於有人把我心中憋很久的想法說出來⋯我也覺得真的很爛，但看見google 評價很多好評跟一堆網紅的推薦，常常讓我懷疑我到底是不是異類⋯」、「裡面真的很不推薦，去過一次不會想去第二次」、「可以去消保官投訴看看」。

據《TVBS》報導，園方澄清，遊客在購票平台上的票券原本就是不含餐的，遊樂設施也是按照正常程序開放，認為是雙方溝通上有出入。

也有自稱該樂園小編人員於原PO發文底下致歉，並說明相關狀況，「謹代表園區及所有同仁跟您致上最深的歉意」，因疫情關係，非假日時樂園餐廳暫時不開放，在售票口有張貼告示，之後會在臉書與其他網站上加強說明。原PO造訪當日，剛好有安親班暑期戶外教學活動，造成排隊會花費較長時間，但每項設施都是有開放的，此後會請帶隊的老師特別注意及宣導散客權益。而關於同仁回應foodpanda一事，員工是想提供客人其他的用餐方式，是想告知園區內沒有禁帶外食或是亦可蓋手章出外用餐，但由於讓客人感受不佳，園方也已經對此人員嚴懲，並再次向原PO致歉。

恐龍 彰化 爆怨公社

延伸閱讀

團客一句「不符經濟要求」放鴿子 文青小吃心寒：低消才90元

好香！同事車內放「國民品牌」香氛 網激推高CP值：1顆用兩年

iOS 15.6出爐！恐是iPhone這款神機最後更新

她怨房子委託房仲卡好久賣不掉 眾人1建議：馬上賣

相關新聞

購票入場餐廳要她「自己叫外送」 氣炸控園區：只服務團客

彰化一間標榜「全台唯一恐龍森林樂園」受到許多民眾喜愛，不過日前一位網友帶孩子前往，卻發現園內不少設施都在保養，連餐廳都只開放團客使用，讓她相當不滿，逛了不到一小時就離開。

好市多不再俗擱大碗？黑鑽卡會員怨漲太兇 網嘆：變貴還縮水

物價年年攀升，有網友抱怨，連以「俗擱大碗」著稱的美式賣場好市多商品也不斷漲價，他身為黑鑽卡會員質疑，「好市多是會員的好市多？還是供應商的好市多？」因此考慮斷捨離，不再續約。還有網友坦言，除了漲價問題，好市多商品還「縮水」，甚至連味道都有變化。

噁心！起司發霉、烤箱髒亂 送貨員爆料反被質疑：離職員工挾怨？

有一位送貨員到某知名飯店送貨，碰巧看到了「起司發霉」、「烤箱髒亂」的廚房狀況，於是拍下一組照片上網po文，要大家瞧瞧大飯店裡，外人看不到的髒。但有多位網友認為起司是正常的「歐洲起士製造過程中都是發霉的」、「那你看到Blue cheese不就崩潰」。

好香！同事車內放「國民品牌」香氛 網激推高CP值：1顆用兩年

市售車用香氛產品琳瑯滿目，但想找到香味宜人、持久，價格又實惠的產品更是難求。一名網友分享陪同事北上送貨，一上車一股芳香撲鼻而來，讓他不禁好奇詢問同事車上的香水品牌...

「有急事找你」5字創下高聲量！無良詐騙簡訊太煩 他乾脆創群統一匯報業績

「Hi！我是XX證券的X小姐，有急事找你，麻煩加我一下籟。」你最近也常收到這樣的簡訊嗎？近期這類詐騙簡訊越來越多，許多人都不堪其擾。日前有人因為收到太多詐騙簡訊煩不勝煩，居然突發奇想把所有詐騙帳號加入同一群組，還當起「老闆」要求大家匯報業績，笑翻許多網友。

團客一句「不符經濟要求」放鴿子 文青小吃心寒：低消才90元

對客人貼心，卻可能害了店家自己。不少餐飲業者都會開放內用訂位，方便顧客掌握來店時間、無需久候，花蓮一間人氣餐廳卻遇到團客訂位後放鴿子的情況，讓老闆心灰意冷，決定取消此服務，網友們打抱不平之餘，也建議業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。