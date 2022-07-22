購票入場餐廳要她「自己叫外送」 氣炸控園區：只服務團客

彰化一間標榜「全台唯一恐龍森林樂園」受到許多民眾喜愛，不過日前一位網友帶孩子前往，卻發現園內不少設施都在保養，連餐廳都只開放團客使用，讓她相當不滿，逛了不到一小時就離開。

網友在「爆怨公社」發文控訴，最近孩子很喜歡恐龍，他們三大四小一行人，從台北直殺到彰化一間主打恐龍的樂園遊玩，光門票就花了近兩千元。不過當原PO一走進園區，發現「看到的恐龍幾乎都是灰灰髒髒的，雖然會動有聲音但小孩都不太想靠近，可以感覺得到是沒有在維護」。而園區標榜的氣墊城堡貼上「設備保養暫停使用」，但她認為平日設施維修難免。

更讓她傻眼的是，他們一行人走到最上面的親子餐廳，接近中午時段，卻被告知「今天只接受的團體客人用餐，不接受散客」，但進場時售票人員完全沒有提及。原PO分享，整個園區沒有其他地方賣吃的，因此她提出能否提供一點食物給孩子，「沒想到居然得到嘲諷式的說『你們可以叫foodpanda 來吃啊』實在太傻眼！」

接下來到孩子們最期待的球池溜滑梯區，也貼著「場館維護中暫停使用」，不過卻有人在裡面玩，一問才知道「僅提供團體客遊玩，散客無法使用」。原PO氣炸表示：「我們花的門票錢跟團客應該沒有差別，甚至團客還有打折，但我們卻無法使用任何設施」，就連想和服務中心反映也都找不到人。

她提到：「甚至說不供餐有在KKday頁面告知，但我把每一個字都翻爛了沒有就是沒有」。最後因大部分設施都沒開放，孩子只坐了一樣設施，前後花不到一小時便離開園區。

許多網友留言表示，「終於有人把我心中憋很久的想法說出來⋯我也覺得真的很爛，但看見google 評價很多好評跟一堆網紅的推薦，常常讓我懷疑我到底是不是異類⋯」、「裡面真的很不推薦，去過一次不會想去第二次」、「可以去消保官投訴看看」。

據《TVBS》報導，園方澄清，遊客在購票平台上的票券原本就是不含餐的，遊樂設施也是按照正常程序開放，認為是雙方溝通上有出入。

也有自稱該樂園小編人員於原PO發文底下致歉，並說明相關狀況，「謹代表園區及所有同仁跟您致上最深的歉意」，因疫情關係，非假日時樂園餐廳暫時不開放，在售票口有張貼告示，之後會在臉書與其他網站上加強說明。原PO造訪當日，剛好有安親班暑期戶外教學活動，造成排隊會花費較長時間，但每項設施都是有開放的，此後會請帶隊的老師特別注意及宣導散客權益。而關於同仁回應foodpanda一事，員工是想提供客人其他的用餐方式，是想告知園區內沒有禁帶外食或是亦可蓋手章出外用餐，但由於讓客人感受不佳，園方也已經對此人員嚴懲，並再次向原PO致歉。