噁心！起司發霉、烤箱髒亂 送貨員爆料反被質疑：離職員工挾怨？

有一位送貨員到某知名飯店送貨，碰巧看到了「起司發霉」、「烤箱髒亂」的廚房狀況，於是拍下一組照片上網po文，讓網友認清大飯店裡外人看不到的髒。但也有網友認為起司發霉是正常的「歐洲起司製造過程中都是發霉的」、「那你看到Blue cheese不就崩潰」。

日前有一位送貨員在臉書「爆料公社二社」上貼文表示，有天送貨到某知名飯店，碰巧看到飯店員工從冰箱搬出一大球裡外皆嚴重發霉的起司，他在心裡直呼噁心，說以後再也不敢吃起司了，還看見被打開的烤箱裡充滿油漬，當時廚房裡面剛好沒人在，於是拍下多張廚房髒亂的照片po網，要讓大家瞧瞧原來知名飯店的廚房是如此髒亂不堪。

此篇爆料一出，原po反遭多位網友質疑打臉說「員工就員工，幹嘛還要假裝送貨員啊」、「這很乾淨，完全沒問題呀，版主知不知起司製作過程？」、「這是員工爆料吧哈哈」、「不是員工沒辦法這樣拍啦」、「明顯是員工挾怨報復」、「拍成這樣，還送貨員咧!!」、「送貨不是都很忙 為什麼還有時間去拍烤箱」、「真懷疑您是否是離職員工，怎麼那麼詳細」。

此時也有同行網友站出來表示看法「飯店送貨，應該都是送到採購那邊，採購都會驗收，基本上庫存的冰箱、層架也是做在採購部門吧，不會讓廠商直接進去廚房唷！」，還有「烤箱用完空班時間都是長這樣沒錯啊!之前餐廳打工顛峰時間進廚房端菜看到師父把烤箱打開就長這個樣子」。

懂起司的網友也紛紛提出看法「這是白菌....這個很貴」、「起司這個才是最有價值的，外國日常！」、「歐洲起士製造過程中都是發霉的」、「那你看到Blue cheese不就崩潰」、「起司制作過程跟成品你先去看點書再po文」。

臺灣大學動物科學技術學系陳明汝教授曾指出，雖然有些特殊的起司，被大眾俗稱發霉，但它其實是一種對人體無害的菌種，與一般食物常見的發霉完全不同。但陳明汝教授也說，一般起司若是發霉，跟其他食物發霉的風險一樣，不是去掉就沒事，有些黴菌毒素很強，已經延伸到食物裡面，所以建議其他類的起司一旦發霉就不要再食用了。