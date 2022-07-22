「有急事找你」5字創下高聲量！無良詐騙簡訊太煩 他乾脆創群統一匯報業績

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文／蔡瓅萱

「Hi！我是XX證券的X小姐，有急事找你，麻煩加我一下籟。」你最近也常收到這樣的簡訊嗎？近期這類詐騙簡訊越來越多，許多人都不堪其擾。日前有人因為收到太多詐騙簡訊煩不勝煩，居然突發奇想把所有詐騙帳號加入同一群組，還當起「老闆」要求大家匯報業績，笑翻許多網友。

創群加入所有詐騙帳號 要求「匯報業績」

近日有人在臉書社團「●【爆廢公社公開版】●」貼出詐騙簡訊和自創群組的截圖，表示「很貼心的把大家集中到一個群組，請每位同仁報告本月業績，大家繼續努力！」只見圖片中他把所有詐騙簡訊中的Line帳號都加到了自己創的「業績匯報」群組，標記每個人指定「匯報順序」，甚至還會「表揚員工」，有人退群也會給予祝福，幽默的行為引來許多網友按讚留言。

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許多網友紛紛留言稱讚原PO太有才，「也太聰明了」、「你是不可多得的管理天才」、「超猛」、「好煩很好笑肚子痛死」、「真的會笑死」，也有人表示也想效法這樣的做法，「學一下」、「試試這招」、「我下次也來試試，讓詐騙集團感受一下，被莫名其妙加入群組的感受是什麼」。

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「有急事找你」詐騙簡訊引發話題 商家、粉專惡搞模仿

最近這類「有急事找你」的詐騙簡訊層出不窮，大家在覺得困擾之餘，也開始了一陣惡搞風潮。許多商家、粉絲專頁紛紛以此形式在社群上進行操作，在滑手機時常常都可以看到模仿「有急事找你」詐騙簡訊的創意貼文。









透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「『有急事找你』詐篇簡訊」的近一個月網路聲量趨勢，明顯在近期暴增，整體聲量達到了8,824筆。除了新聞及各個社群平臺對於此類型詐騙簡訊的討論外，其中也有不少關於惡搞、創意模仿的相關聲量。



image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月21日至2022年06月20日。

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