團客一句「不符經濟要求」放鴿子 文青小吃心寒：低消才90元

對客人貼心，卻可能害了店家自己。不少餐飲業者都會開放內用訂位，方便顧客掌握來店時間、無需久候，花蓮一間人氣餐廳卻遇到團客訂位後放鴿子的情況，讓老闆心灰意冷，決定取消此服務，網友們打抱不平之餘，也建議業者要收訂金保護自己。

「沒有強調不接訂位，就是怕有專程來而撲空的朋友，結果撲空的都是我自己。」花蓮人氣文青小店「痣男」在臉書粉專大吐「對訂位制度崩潰死心」的苦水。老闆表示，有一組團客提早訂位，他也老早就把食材備得滿滿，準備好好招待，不料客人進門僅拋下一句「不符合經濟要求」就走人，讓他非常傻眼。

老闆不禁質疑，出來玩原來不用先做功課、先了解菜單？而且他們店內低消不過是90元。更嘔的是，店裡僅10多個位子，他還特地發文公告晚上已客滿，提醒客人不要再來，怎知「小丑竟是我自己」。

看著晚上8點仍像剛營業一樣「備滿料」的內場，老闆氣憤難耐，透露這類「放鳥事件」其實不少見，甚至有客人保留位子後說去停車，結果「停了兩個禮拜到現在還沒回來」。他坦言遇到訂位總令他焦慮，所以決定放過自己，「從此不接任何訂位」。

此篇貼文引來許多網友安慰、打氣，並紛紛獻策，「沒收訂金就會這樣，引入線上訂位與預付訂金系統或許是解法」、「收訂金，記得訂金不要那種收意思意思的，至少要能攤平店家的食材準備才行」、「如果一定要訂位就先點菜+付50%訂金。這樣你好備料，也不用怕放鳥」。

還有人指出若遇到付了訂金人未到的情形，也有法規可循，「若是包場規格必須要收，為了保護店家自身，且可以規定像觀光局定型化契約一樣，幾天內取消會扣一定%數的訂金當手續費，當天取消絕對是沒收訂金全額」。

也有人提供其他店家的做法，「我朋友的咖啡店只接受熟客訂位，就是因為太常被陌生客放鴿子」、「我們滿座是80位，超過10位就要給訂金每位100元，這措施下去，真的有一半以上大組的聽到要訂金就會打退堂鼓了」、「全額預付就可以開放預約，時間到10分鐘內no show食物一樣準備做外帶，兩方都沒問題。我去的日本料理都是這樣哦」。