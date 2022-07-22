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好香！同事車內放「國民品牌」香氛 網激推高CP值：1顆用兩年

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享陪同事北上送貨，一上車一股芳香撲鼻而來，讓他不禁好奇詢問同事車上的香水品牌，結果答案竟是生活中常見的這款「國民品牌」香皂。圖擷自爆廢公社公開版
一名網友分享陪同事北上送貨，一上車一股芳香撲鼻而來，讓他不禁好奇詢問同事車上的香水品牌，結果答案竟是生活中常見的這款「國民品牌」香皂。圖擷自爆廢公社公開版

市售車用香氛產品琳瑯滿目，但想找到香味宜人、持久，價格又實惠的產品更是難求。一名網友分享陪同事北上送貨，一上車一股芳香撲鼻而來，讓他不禁好奇詢問同事車上的香水品牌，結果答案竟是生活中常見的這款「國民品牌」肥皂，令眾人大開眼界。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享，近日他陪同事壓送貨物到台北，一打開車門就聞到一股香味，讓他好奇問同事「你車子怎麼這麼香？你用哪牌的車用香水？我也要買！」，並附上圖片分享香味來源。原來對方是在冷氣出風口前，用手機架夾上「國民品牌」的肥皂。

文章曝光，讓不少網友們直呼「學到一課」，紛紛誇讚該名同事真是生活智慧王。「下車洗手也可以耶，生活智慧王」、「真的是老司機」、「比那個什麼芬香精好聞多了」、「肥皂真的非常好用又便宜」、「肥皂有香味又可以洗手，玻璃起霧也能用」。

也有人分享肥皂香氛的持久度，「把肥皂切成小塊小塊用網狀袋裝起來掛著可以持續更久」、「一顆應該能撐2年以上，不香把頭切掉裡面一定還是香的」。然而肥皂本身除了清潔用途外，不少民眾也會將其放置於衣櫥、鞋櫃中，「我也有放一塊在抽屜裡超香，連在抽屜裡的東西都香的」、「這個很香，我家衣櫥有放欸！便宜好用的衣櫥芳香」、「肥皂真的很好用！浴室放肥皂不是為了洗，是為了芳香」。

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