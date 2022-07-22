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被催婚急了…36歲男帶「假女友」父母超中意 網友吐嘈：看完出租女友來唬爛？

聯合新聞網／ 綜合報導
36歲單身男子找一個「假女朋友」來讓父母安心，心裡反而滿懷愧疚感。 圖／擷自：ingimage
36歲單身男子找一個「假女朋友」來讓父母安心，心裡反而滿懷愧疚感。 圖／擷自：ingimage

有一位網友自述今年剛滿36歲也單身了9年，基本上同學朋友也都已婚且開始養育小孩，到了這個年紀還沒有女朋友，難免每次回家老被父母催婚，去年爸爸還直接說要介紹同事的女兒給他，為了讓父母安心他想到個下下策「找一個假女朋友來讓父母安心」。

日前一名網友在Dcard發文，表示自己到了適婚年紀沒有交往對象，父母心急老催婚，於是異想天開的到交友平台找了一位假女友來跟父母吃飯，結果沒想到爸媽非常喜歡那個「假女友」，兩老直說「好好照顧她、對她好一點」、「甚至期待著下次帶她一起旅遊」之類的話。

當他看到爸媽眉開眼笑那麼開心，心裡反而滿懷愧疚感，上網po文求網友意見，說他真的很不想讓父母傷心，該用什麼理由瞞過他們，還是直接攤牌？另外解釋說不是交不到女朋友，而是現階段沒有想交女朋友，更希望把時間跟金錢投資在事業上如此而已。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛熱心的表示意見「說女生出國工作，短時間無法結婚！」、「說被人家甩了不就好了」、「把假的變成真的不就好了」、「多約幾次讓她變成真的女友」、「只好說分手了，然後改天再帶一個新的假女友，跟爸媽一起出遊囉」、「找個女人假裝詐財+頂撞長輩搞得你全家烏煙瘴氣，你爸媽就不會再催婚了」或直接「說你是同性戀」、「找一個男生帶回家，他們從此閉嘴」。

也有網友不信他的說詞，提出不同看法「笑死哪個平台可以出租女友」、「是不是動漫看太多」、「這劇情我看過，請去看出租女友」、「你的假女友是不是叫水原千鶴」、「你是不是剛看完出租女友然後上來唬爛」。

父母 結婚 Dcard 催婚 假女友

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