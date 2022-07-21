店家遇「外送員盜帳號」 對方吐真相讓網感動：希望能幫他放下

日前一名餐廳業者發文提到，她發現一位外送員和帳號明顯不是同一人，因此婉拒交付餐點。沒想到一問之下，才知道該外送員是用過世女兒的帳號跑外送，因擔心帳號被停權才做出此舉，讓原PO相當感動。

一名餐廳業者在「外送員的奇聞怪事」發文表示，日前有位外送員沒穿制服和大箱前來取餐，原PO發現來取餐的外送員應該要是女性，但眼前這位外送員卻是上了年紀的男性。他詢問外送員是不是使用別人的帳號，他也直接坦承。

原PO對他說：「那不好意思我餐點不能給你，麻煩你轉掉」，外送員說好，但他不會使用，只好尋求原PO幫助。當下原PO問這位老先生，原本帳號的使用者是他的誰，他回應：「是我的女兒，她上個月過世了…」、「不跑帳號會被停權啊，就看不到她的名字了」。雖然這麼做不符合規定，但原PO能理解老先生的心情，原PO表示：「真的對這位先生很抱歉，希望下次你還有機會接到我家的單」。並希望附近的店家若遇到這位先生，能幫助他放下。

許多網友留言表示，「就讓他跑吧，這帳號能跑多久，他女兒就還能陪他多久」、「生活還是繼續走下去，這也是另外一種幸福，願能走出傷痛」。

不過部分網友認為這麼做還是有爭議，「我覺得繼續用女兒帳號會有爭議，像是保險跟發生事故法律責任的問題」、「該勸他放下，思念可以看相片，但為了帳號跑單外送，說句沒輸贏的話，萬一有交通事故，這樣好嗎？」