網曬「母帶孩跑外送照」 網掀熱議：剛好接孩子？

現在外送平台超夯，許多人也兼職外送員，為自己多賺些外快，日前就有一位民眾拍下母親載著兩位孩子，騎著外送車的景象，引發網友熱議，有人大讚「母親真偉大」，有眼尖的網友則發現「外送箱裡面放著書包，也許媽媽只是剛好載孩子放學」，還有人擔心這樣雙載很危險。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」發文，寫下「昨天停紅燈時看到的，媽媽總是默默的強大，並以英文寫下『尊敬』」，從網友貼出來的照片可見，一位媽媽前面背著嬰兒，後座又有一位小孩緊抓著她，而年幼的孩子則背著外送箱，媽媽的腳踏墊則放了兩個箱子，身上又背了一個大的側背包，看起來較為擁擠。

貼文曝光後，馬上有上千則留言，有人同情「太強大了，真的很辛苦」、「天氣這麼熱，好痛苦」、「我也有看過爸爸這樣騎車」、「我騎機車在路上常常看到這個情形」、「看到帶小孩送外送，都超級心疼家長跟孩子的」、「我曾經在台北市區飄著細雨的早晨，送孩子上學的途中，於十字路口紅燈，看到熊貓外送爸爸也帶著一個孩子工作，辛苦了」，但也有眼尖網友發現，外送箱裡面裝著孩子的書包，推測「應該是懶得拆掉外送包吧」、「應該是在買東西，沒有在跑外送拉」、「應該是接小孩下課而已，因為書包還在大箱裡」。

還有人擔心孩子的安全，直言「雖然知道媽媽需要賺錢，也是不得已這樣帶小孩出來跑，不過現在天氣那麼熱，小孩會曬昏吧」、「媽媽辛苦了，但是這樣小朋友還是很危險」、「小孩不會曬傷嗎？」、「太危險了」。

依據道路交通安全規則第88條第1項第2款：「小型輕型機車不得附載人員，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人。」政府也曾多次呼籲，只有機車駕駛人後座可以乘坐一人，違者將罰300元至600元。