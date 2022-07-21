10人花20萬元包車遊澎湖 她怨司機逼逛名產店引內行揭「殘酷真相」

近日一位民眾在網上抱怨，她與親友一行10人去澎湖遊玩時，包車請司機卻處處碰壁，不僅強制載他們到特定名產店消費，行程提早結束還不能在車上歇息，讓他們備感不滿，文章一出引來許多網友安慰，不過也有內行人指出，車行業者此舉其實有苦衷。

「澎湖是個好地方，但這次的經驗真的感覺很差！」一位民眾在臉書社團「爆怨公社」發文踢爆她近日到澎湖旅遊的糟糕體驗，他們一行10人總計花費約20萬元，包含機票、包棟住宿四天三夜，住的民宿附早餐一晚要價1萬1,000元，旅行社安排的行程和4次5千元大餐更是完全沒殺價，看似奢華的行程卻旅途多舛。

原po表示，他們一行人均不會開車，加上團內有老人家，所以要求旅行社提供包車服務，要有司機但不用導遊。第一天抵達當地吃完午餐和放好行李後，他們表示在下午4點去海洋牧場前想先休息一下，車行卻說只能休息半小時，一點半就把他們載去免稅店逛了一小時，剩下一個半鐘頭的空檔，他們只能待在車上，結果車子冷媒不足導致裡頭相當悶熱，且此情況持續至第二天，直至他們向旅行社要求換車後才於第三天有所改善。

第三天的行程為東海一日遊，行程僅從上早上7點到下午2點，後續沒有安排任何行程，所以他們跟車行說下午想在民宿休息，晚上再出去吃晚餐，此時車行司機又問「要不要去買伴手禮？」，原po向對方確認是否可以自行選擇店家，得到肯定的回覆後才答應提議。

然而之後車行改口說他們有配合的店家，要去他們定好的名產店購買，原po直接聯繫旅行社詢問，「我們是『包車』，司機的錢我們也付了，為什麼不能到我們想去的名產店？」，後來司機又以他們想逛到8點半為由大聲嚷嚷，「你們要到8點半我就不等你們了」，後續經過旅行社協調才終於能讓他們去市區採買到8點10分，不過等司機載他們到指定的名產店時已經7點10分了，最後一行人帶著滿滿失落回到民宿。

不過噩夢尚未結束，來到最後一天的北環一日遊，當天原本預計晚上6點20分再到機場，豈料行程提早在下午3點多結束，司機便說要直接送他們去機場，不能讓他們單純在車上休息，因為公司規定「跑完行程不管時間就是要回公司」，旅行社那邊也表示這是車行的規定，還怪是他們自己結束得太快，他們只好又到司機提議的景點耗到下午5點。

網友對於原po遭遇掀起熱烈討論，「澎湖很好！只是你遇到不好的旅行社！」、「價格嚇到我了」、「去澎湖根本沒必要跟旅行社訂行程⋯」、「太貴了吧！不值得這價錢，因為你們的行程很陽春」、「說實話台灣旅遊其實越來越貴，一堆旅行社自己人也敲盤子，所以後面我都寧願出國玩」、「下次再去玩記得一定要有人會開車，自己租車自己開才玩的開心」、「都包車行程還要被限制一大堆，真是扯」。

也有較熟習車行業者的網友出面說明，「我們本身是帶旅遊的九人座小巴，看到這個文章，只能說如果車資是正常報價，有沒有帶去購物買東西那對我而言都不是重點，就是都不是正常報價，所以司機車行才要帶你們去名產店消費賺取額外的收入」、「車行要去他指定的名產店可能是因為這樣他才有錢拿，有時候旅客跟旅行社說要包司機，但不一定是司機拿到那些錢，所以難免會不情願，這個大概是要有家人待過這種行業的才能理解」、「包車可以自己包，旅行社幫妳處理又安排部分行程跟住宿還有餐食，就是代辦了！」。