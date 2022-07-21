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情侶不滿蚵仔煎有蟲「亂噴辣椒醬」 被老闆娘逮回還口吐髒字

聯合新聞網／ 綜合報導
一對情侶因吃到有蟲的蚵仔煎，用餐後刻意弄髒桌椅報復店家。蚵仔煎示意圖／ingimage
一對情侶因吃到有蟲的蚵仔煎，用餐後刻意弄髒桌椅報復店家。蚵仔煎示意圖／ingimage

在外用餐難免遇到食物中摻雜異物，店家通常會自行退款、重做或賠禮道歉，不過近日台中一家小吃店爆料，遇到一對情侶反應蚵仔煎內有蟲，店家趕忙道歉後重上一份新的給客人，原以為就此解決妥當，客人卻在離店時惡意搞亂桌面，還將辣椒醬擠得到處都是，監視器畫面曝光後引來大批網友撻伐。

台中一家小吃店業者於臉書社團「爆料公社」發文揭露一對年輕情侶的脫序行徑，內文表示昨（20）日有一對情侶到店內用餐，兩人點了一份蚵仔煎，吃到一半發現菜上有蟲，店家被告知當下立刻承認疏失並致歉，與客人協商後決定重作一份，當下這對情侶也將新上桌的蚵仔煎吃完。豈料在離開前，男方開始惡意弄髒桌椅，不僅把盤子倒放、將飲料杯膜撕下抹在桌上，還拿起辣椒醬隨意擠在桌椅和牆壁，一旁的女友見狀也沒有制止，而是笑了一下後先行離開。

後續老板娘發現一片狼籍，趕忙追上客人請他們自行清理，兩人只得返回店內用衛生紙擦拭桌椅，男子一面收拾還一面口吐髒字，令店家相當無奈，「我們家沒有把關好，這點確實是我們的缺失」、「但真的沒有必要做後續的這些動作，我們也只是小本生意」。事發經過均被店內的監視器錄下，店家將畫面曝光到網上，該情侶的作法也遭到網友譴責。

大批網友表示，「支持店家的做法，不知天高地厚的屁孩！」、「沒教養！店家又不是故意的，都重做一個新的給你們了，當人家不用成本嗎？」、「吃東西有蟲當然感覺會不好，你可以選擇下次不再來吃，但這男後續的動作，真的非常幼稚且不恰當，屁孩你現在到底幾歲了？」、「女友也不阻止，兩人根本絕配」。

還有網友歪樓道，「應該賠老闆娘一包面紙」、「我以為只有我自己注意到衛生紙，感覺好像全部都抽光的感覺」、「還用店家的衛生紙擦拭，老闆娘也太好心了，應該叫那屁孩用水打掃一番才對」、「後面清理也是在報復啊，衛生紙多到塞不進飲料杯」、「老闆缺一個動作，掃把、拖把給他」。

也有人認為該男子的舉動可能是出於不滿店家的處理方式，「重做or退費？表現歉意並展現誠意，下回重做and不收費吧！」、「他或許認為應該免費或是獲得免費餐券吧！但也是要說出來呀！用這種方式只秀出自已下限」。

小吃 蚵仔煎 奧客

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