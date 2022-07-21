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外送訂單備註「失業求安慰」！老闆霸氣送1物回應 暖哭眾網友

聯合新聞網／ 綜合報導
外送平台興盛，民眾透過網路點餐的同時，也會在備註欄寫下自身需求，以取得滿意的服務品質。 示意圖／ingimage
外送平台興盛，民眾透過網路點餐的同時，也會在備註欄寫下自身需求，以取得滿意的服務品質。 示意圖／ingimage

外送平台興盛，民眾透過網路點餐的同時，也會在備註欄寫下自身需求，以取得滿意的服務品質。日前有一名餐飲店老闆，收到一名消費者寫說「我失業了，可以安慰我嗎」，老闆除了附上一張紙條安慰顧客「失業不傷心」，還多送一份炸雞塊，讓網友大讚「好暖」。

臉書社團「爆料公社」轉貼了一則PO文，一名餐飲業主分享兩張照片，表示平常看到訂單的備註欄有寫東西，十之八九都是客人「要加辣、加胡椒、加菜、加肉、加冰塊」，然而這是第一次看到有年輕人透露自己失業了想要被安慰。

原PO決定多送一份現炸的雞塊，同時寫一張小便條紙勉勵消費者「失業不傷心」，認為自己這麼做「好不好吃不能保證，但溫暖是一定還有的」，希望顧客吃完後可以信心大增。文末補充，雖然自己在創業路上處處碰壁，也有人懷疑消費者是不是在開玩笑，「不過我認為人性本善啦」、「如果有人想效仿惡作劇的話就太惡劣了」。

網友紛紛留言大讚業主的作法，「老闆人真好，有時候一句暖心的話或是行動，可以改變很多負面情緒」、「不管對方是不是騙人的，老闆很溫暖」、「有時候人在低潮，有人說一句安慰的話真的有差」。

有人開玩笑表示「我以為會給一份店裡的履歷表，告訴消費者『失業不怕，來成為我的家人之類的』」，也有人認為叫外送伙食方面的花費會更高，「外送平台費通常都比較貴，失業閒閒連去買個吃的都懶得出們要請人送，看來生活過得還是挺優渥的嘛」、「不是啊！失業還能叫外送，其實比有工作的人更讓人羨慕啊」。

外送 失業

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