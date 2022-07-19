白菜底下撈出「黑色長條物」 便當被加菜網驚呼：這超補

外食難免會遇到異物不慎入菜的情形，一位民眾就發現自己的便當裡出現不明的黑色長條生物，但這次不是常見的頭髮或菜蟲，而是一條黑色小蛇，當場嚇壞眾人，網友見狀紛紛笑說「也太補」。

一位民眾在臉書社團「爆廢公社」分享一則影片，畫面中他正準備享用買來的豐盛便當，卻從白菜中夾出一條長達10公分左右的黑色物體，近看才發現是條黑色小蛇，已經徹底熟透，周圍人見狀也發出陣陣驚呼。

原po從白菜底下夾出約10公分的黑色小蛇。圖擷自 Facebook

許多網友看完影片被嚇壞，「夭壽！這是～～」、「嚇死 整個丟掉」、「好恐怖」，還有網友開玩笑說原po賺到了，「蛇肉便當蠻貴的內」、「雙主菜還嫌，生意真難做」、「老闆娘少算30元，賺到」。

但一些網友懷疑這是原po自導自演，「藏在菜裡面，未吃先知道裡面有蛇？」、「整個流程像安排好的」、「這影片很假ㄟ，怎麼會知道那條東西藏在那」，也有人認為原po是為了還原事情經過，「他是先看到才拍影片夾出來」、「應該早看到為拍片塞回去再拍」。

不少人則開始分享被加菜的經驗，「我也不差，今天便當加菜一隻炒熟的小蝸牛」、「還有吃過比大拇指大的石頭」，一名網友還表示自己也曾買到有小蛇的便當，並曬出照片稱，「不仔細看還以為是小魚乾…」。

據悉，畫面中的黑蛇疑似是花浪蛇，別名草花蛇、土地公蛇，是無毒的小型蛇，身長最大約90公分，過去常見於500公尺以下的山區、丘陵與農耕地，但因土地開發與農藥普遍使用導致數量大幅減少，除了台灣全島外，主要分布在中國大陸南方、斯里蘭卡、印度、尼泊爾、巴基斯坦和東南亞各國。