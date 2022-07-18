一通關懷電話能拿這麼多錢？ 他怒陌生診所爽領3000元

民眾快篩陽後視訊看診是最普遍、快速的診斷途徑，一名確診者使用健保快易通APP時，發現某間陌生診所只是打了一通關懷電話，就可拿到總共3000元的特別預算，比提供他確診用藥的診所拿的還多，感到非常不合理。

該確診者於Dcard發文指出，健保快易通中的健康存摺可檢視診所向政府索賠健保的紀錄，提供他確診用藥的診所拿了2000左右的特別預算給付，沒想到遇到一間「耳鼻喉診所」只透過一通電話就拿到3000元給付，讓確診者直言「對我也沒實質幫助，真的是浪費醫療資源」，並呼籲大家多看一眼有沒有來路不明的診所特別預算給付紀錄。

健康存摺畫面中可見，確診居家照護管理費的初次評估特別預算500元、遠距照護諮詢特別預算1000元以及疾病分類確診1500元。

收到類似電話的網友質疑個資外洩「不知道是不是騙我的」，也有確診者接到來電顯示為診所單位，但接起來卻是區公所的人員，「我根本沒去這間診所就診過，也沒有接到他們人員的電話，就被報了健保的費用」。

不過，在衛生所、醫療場所工作的網友解釋，「這是政府特別預算建置的關懷追蹤服務，確診後衛生局會將資料隨機分配給有加入居家照護的診所，由基層院所協助追蹤居家照護情形，不一定是有去過的診所！」、「這個拿的不是健保的錢，是地方政府的特別預算」，主要工作內容為「視訊看診、判讀陽性、關懷電話」。

還有人反駁，「看起來是有獎勵的意味，畢竟沒有人願意加入防疫」、「沒人打關懷電話怕你在家葛屁啊，或是吃了藥怎樣，到時候是不是又要怪政府對你不聞不問阿？」、「真不尊重專業」、「你文中提到的該診所已經注意到你這篇文了，目前是聽說會找你說明」。

相關人員甚至大吐苦水，「我們區域醫院啦，打了幾百通結果發現名單都被診所報走了，聽高層說算是做白工啦」、「每家醫院診所『實際發給基層』的獎勵金比例不一樣」、「我是目前在打居家關懷電話的護理人員，先說有的診所真的很坑，打這個關懷電話其實護理人員根本賺不到什麼錢，然後又要被嫌」。

眼尖網友批評給付政策「很多人看文抓不到重點，明顯的分配的很怪」、「我也覺得3000（元）有點誇張」，相關人員則說「既然是額外的工作 當然是額外的健保給付，不然講難聽一點，上班都夠忙了誰要多做事」。