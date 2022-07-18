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收到交通隊「道安講習」簡訊 她一查開單地彰化秒傻眼：我人在新北

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾若接到交通罰單覺得有問題，可向警方或監理站提出陳述單，請相關單位進行調查。示意圖／本報資料照片
民眾若接到交通罰單覺得有問題，可向警方或監理站提出陳述單，請相關單位進行調查。示意圖／本報資料照片

一位民眾收到道安講習簡訊通知後，才發現自己被開出一張不明罰單，不僅車牌號碼不屬於她，開單地點更遠在不同縣市，她懷疑是身分證遭他人冒用，但也有網友認為很可能是警方開錯單，她向警局報案後，其違規處分已被撤銷，但真正原因仍有待釐清。

一位女網友在臉書社團「爆怨公社大吐苦水，她表示近日收到交通隊傳來的簡訊，通知她去上道路交通安全講習，但此前她未曾收到任何罰單或違規通知，去便利商店一查才發現多了一筆去（2021）年12月份的罰單，罰金高達1,800元，但顯示的卻是完全陌生的牌照號碼，「我名下只有一台機車，牌照號碼也不是這個，我有跟我家人說這牌照號碼不是我的，於是我家人就幫我申訴，但我不知道如果這樣我還要去上交通課嗎？」

她推測可能是自己的身份證被謊報，許多網友建議直接報案，「報案，用車牌先查車主…再釐清是誰謊報」、「所以警察當下也沒核對本人簽名，去警察局報案，偽造文書公訴罪」、「以提告偽造文書之罪，讓警方去調查，釐清所有事件」。

不過她也表示，雙證件沒有遺失過，不知道對方怎麼有辦法冒用，也有網友認為可能是警察開單時出錯，「不然就是警察兩光自己寫錯了吧」、「有時是警察開錯單造成的，所以這要從汽機車所有人和駕駛人二方面去查」、「就算身分證字號寫錯，也不可能開非登記自己名下的車輛，那單純就是警察開錯單」。

事後她已報案證實牌照號碼不屬於她本人，而且她住在新北市，開單位置卻遠在彰化縣花壇鄉。交通違規經撤銷後，警方告知她不用參加講習，如果遭冒用則可向對方提告偽造文書。

罰單 交通違規 偽造文書 身分證 爆怨公社

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