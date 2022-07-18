快訊

公股銀行加入混戰 「快閃5天」7%美元高利定存衝上4家

林佳龍競總幹部出爐 主委林錫耀、總幹事吳秉叡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IKEA木紋貼皮桌「展示與實物」有落差 她怨失去購物信任

聯合新聞網／ 綜合報導
展場擺設（右）與網友實際購買的長桌（左）對比圖。圖片來源／爆料公社
展場擺設（右）與網友實際購買的長桌（左）對比圖。圖片來源／爆料公社

　　

網友蔡小姐在「爆料公社氣憤控訴IKEA宜家家居購買實木貼皮長桌，送來的木紋貼皮樣式卻不如預期，向客服反映過後卻不給退換貨，客服表示「客戶買到有這樣木紋的很正常，這不算瑕疵品」，便覺客服處理態度消極，對品牌失去信任。不過經後續溝通協調後，她最後以折價過的金額順利買到賣場的桌子，此事圓滿落幕。

原PO在先前辦理換貨後，依舊送來一樣的黑色條紋貼皮，她認為似乎是同一批貨，只能退貨處理，並建議若商品要這樣設計，展場的商品就應該擺黑色條紋的。

有網友留言反駁道，客服的做法並沒有問題，表示「說真的不要怪客服，他們也不知道包裝裡面的顏色，它真的不是瑕疵品，不喜歡就直接退貨，只是麻煩您了，饒過客服吧，客服的回答完全正確。」

另有網友提出，「可能要確認一下他是不是『貼實木皮』，如果是貼實木皮，那木紋也是每個都不一樣，你沒辦法要求。貼皮有分，『貼塑膠皮』、『貼紙皮』、『貼實木皮』」。

原PO則在發文中建議，希望大家在購買商品時，若能購買展場的商品，能避免預期落差的問題，也不會浪費彼此時間，並指出「大家對於紋路的反應是每個人自己的審美價值，它不是甚麼多好的木頭，只是實木貼皮，所以並無預期會有甚麼太大的差異，如果差異極大，我認為有必要告知，喜歡黑色木紋的朋友也沒錯。」

最後原PO在留言處補充說明，「去賣場辦完退貨手續後再次回到賣場賣桌子的地方，並且再次表達我們的疑問，現場的員工非常積極為我們處理事情，最後由於我們仍然很想要這張桌子，經賣場員工細心幫我們溝通後，是以折價過的金額順利買到賣場的桌子。店家也表示會註記此情況，以防下次有人也遇到跟我們一樣的問題。」

IKEA 爆料公社

延伸閱讀

陳時中請辭投入選戰 網質疑：完成「階段性任務」邏輯在哪？

夜市蒙古烤肉絕跡了？ 饕客揭殘酷現實：老闆也撐不住啊

爸媽幫存600萬他問該怎用？網建議買這6支股票或買房

牽手、摸背又捏脖子 打工妹控補習班老師性騷擾

相關新聞

IKEA木紋貼皮桌「展示與實物」有落差 她怨失去購物信任

網友蔡小姐在爆料公社氣憤控訴IKEA宜家家居內湖店購買實木貼皮長桌，送來的木紋貼皮樣式卻不如預期，向客服反映過後卻不給退換貨，客服表示，「客戶買到有這樣木紋的很正常，這不算瑕疵品」，便覺客服處理態度消極，對品牌失去信任，不過經後續溝通協調後，蔡小姐以折價過的金額順利買到賣場的桌子，此事圓滿落幕。

一通關懷電話能拿這麼多錢？ 他怒陌生診所爽領3000元

民眾快篩陽後視訊看診是最普遍、快速的診斷途徑，一名確診者使用健保快易通APP時，發現某間陌生診所只是打了一通關懷電話，就可拿到總共3000元的特別預算...

牽手、摸背又捏脖子 打工妹控補習班老師性騷擾

台北某補習班爆發職場性騷擾事件，該名Dcard女網友在工作版上匿名向網友請求幫助，並表示自己的職位只是一名工讀生，先前便感受到補習班主任的行為不對勁，直至近期遭牽手、摸背、臀部等性騷擾行為，後經補習班開會檢討過後，將該名主任開除，女網友的家人則要對主任的個人行為提告。

電梯內驚見「分離式冷氣」 他問怎麼裝引內行人曝設計原理

夏天高溫炎熱，許多民眾完全離不開冷氣房，近日有民眾發現，一般僅裝有空調的電梯，於內部出現了一整台分離式冷氣，令他十分好奇冷氣的安裝方式和必要性，他將照片po網分享後，也引來許多內行網友出面解答。

夜市蒙古烤肉絕跡了？ 饕客揭殘酷現實：老闆也撐不住啊

蒙古烤肉過去曾紅遍各大夜市，民眾到夜市去幾乎都能看見蒙古烤肉的攤位，是一種兼具觀賞性質且美味的菜餚，通常價格並不昂貴，深受學生族群喜愛。不過，最近卻有網友發現蒙古烤肉似乎「絕跡了」，引起一陣熱議。

哥吉拉公仔釀婚姻危機 網列5大「不能碰」原因：有感情了

近日一對夫妻因公仔鬧翻的新聞獲得廣泛關注，許多網友出面譴責妻子不該擅自將丈夫的哥吉拉公仔送人，一位同為公仔收藏家的網友更列出5點不能亂碰公仔的原因，包括價值不斐、紀念意義、對公仔有感情等，喚起許多收藏家共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。