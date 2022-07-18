IKEA木紋貼皮桌「展示與實物」有落差 她怨失去購物信任

網友蔡小姐在「爆料公社」 氣憤控訴 IKEA宜家家居購買實木貼皮長桌，送來的木紋貼皮樣式卻不如預期，向客服反映過後卻不給退換貨，客服表示「客戶買到有這樣木紋的很正常，這不算瑕疵品」，便覺客服處理態度消極，對品牌失去信任。不過經後續溝通協調後，她最後以折價過的金額順利買到賣場的桌子，此事圓滿落幕。

原PO在先前辦理換貨後，依舊送來一樣的黑色條紋貼皮，她認為似乎是同一批貨，只能退貨處理，並建議若商品要這樣設計，展場的商品就應該擺黑色條紋的。

有網友留言反駁道，客服的做法並沒有問題，表示「說真的不要怪客服，他們也不知道包裝裡面的顏色，它真的不是瑕疵品，不喜歡就直接退貨，只是麻煩您了，饒過客服吧，客服的回答完全正確。」

另有網友提出，「可能要確認一下他是不是『貼實木皮』，如果是貼實木皮，那木紋也是每個都不一樣，你沒辦法要求。貼皮有分，『貼塑膠皮』、『貼紙皮』、『貼實木皮』」。

原PO則在發文中建議，希望大家在購買商品時，若能購買展場的商品，能避免預期落差的問題，也不會浪費彼此時間，並指出「大家對於紋路的反應是每個人自己的審美價值，它不是甚麼多好的木頭，只是實木貼皮，所以並無預期會有甚麼太大的差異，如果差異極大，我認為有必要告知，喜歡黑色木紋的朋友也沒錯。」

最後原PO在留言處補充說明，「去賣場辦完退貨手續後再次回到賣場賣桌子的地方，並且再次表達我們的疑問，現場的員工非常積極為我們處理事情，最後由於我們仍然很想要這張桌子，經賣場員工細心幫我們溝通後，是以折價過的金額順利買到賣場的桌子。店家也表示會註記此情況，以防下次有人也遇到跟我們一樣的問題。」