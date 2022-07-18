牽手、摸背又捏脖子 打工妹控補習班老師性騷擾

台北某補習班爆發職場性騷擾事件，一名女網友在 Dcard 工作版上匿名向網友請求幫助，表示自己的職位只是一名工讀生，先前便感受到補習班主任的行為不對勁，直至近期遭牽手、摸背、臀部等性騷擾行為，後經補習班開會檢討過後，將該名主任開除，女網友的家人則要對主任的個人行為提告。

女網友發文表示，具體性騷擾行為包括：打電腦時被牽手、手伸進背心裡撫摸背部（工讀生會穿著背心）、坐著的時候手放在臀部上、摟腰、摸大腿、不經意觸碰胸部、捏脖子等等。

起初騷擾事件剛爆發時，女網友相當崩潰且不知該如何是好，並擔憂該名性騷擾的國中部主任為整間補習班的重要職位，與身邊的同事相處融洽，連妻子也在同個職場上，更無奈的是性騷擾的過程並無證據，發生的當下也不可能立即拍攝、存留證據，令她相當苦惱。

之後補習班經理亦有致電關心女網友，並表示希望能夠刪文，以免造成二次傷害，但女網友明確表示，等懲處出來再看情況做決定。目前女網友已至警察局做筆錄，女網友的爸爸也相當氣憤，並感謝網友的建議與關心。

底下網友留言建議：「不敢拍可以試試錄音，問他這麼做幹嘛，清楚的說出他做了什麼動作，或讓他自己說出來、表達自己的不舒服。」、「補習班內部都會有監視器，跟職位比較大或有權的人說說看，看能不能調閱」、「絕對不要刪文！他們想私下處理 但私下處理對妳更不利！」、「這補習班好噁心，我以後不讓小孩去這間補習了」、「太噁了吧⋯⋯」