女訂餐點外送員迷路反罵她10分鐘 網傻眼：報警檢舉！

現在外送平台很夯，許多民眾只要在家動動手指，就會有美食送上門，造福不少人。不過日前有位女網友抱怨，外送員在送餐過程中迷路，不僅延後餐點到達時間，還在她家門口罵了10分鐘，讓她相當傻眼，提醒「女生叫外送要注意，人生第一次被外送員罵」。

一名網友在Dcard以「我在家門口被外送員罵了十分鐘」為題，指出她在7月14日點了外送，當時只是想點飲料來喝，選了線上付款後，請外送員將餐點放到門口，不過外送員送到一半，突然告訴她「定位跑掉了，騎到奇怪的地方」，這時原PO心想外送員迷路了，但她根本沒有碰地圖定位，而且叫很多次外送都沒有外送員反映「有問題」。

該名外送員超時很久才送達，沒想到到了原PO家門口後，對方就在門口堵她，扣著飲料不給，不停抱怨「妳的地圖定位不準確，害我浪費很多時間在找路，這些時間都是金錢，誰該賠償給我？」原PO疑惑「難道是我要負責的嗎？」

不僅如此，這名外送員還一直要求原PO協助聯絡客服，態度強硬地強迫她修改訂單資訊，原PO擔心對方會衝進家裡，只好將手機交給外送員，沒想到外送員發現「更改的話，買方要付100元賠償金」，這才作罷喊出「我現在是在幫妳，讓妳們顧客不用付這個賠償金」。

原PO回想，當時外送員至少罵了10分鐘左右，等到媽媽聽到外送員的怒罵聲，準備出來看，外送員才發現家裡不是只有原PO，趕緊跟她要了聯絡方式就跑掉了，而原PO也是給媽媽的手機號碼。

事後，她提醒「女生叫外送的時候，真的要小心，遇到情緒激動的外送員，要先保護自己人身安全，我人生第一次被外送員罵，要不是家人有出門幫我看，不知道最後會怎樣」。

文章曝光後，吸引800多則留言，網友表示「那名外送員是怎樣？他的地圖定位跑掉，應該要自己跟客服反應吧，如果是我亂改的話，那他罵我沒話說，但他現在罵妳10分鐘，搞不好他還能去接一單」、「外送員素質真差」、「妳當下手機直接撥打110，那個外送員就會跑掉了」、「我也被罵過10分鐘，對方也是不讓我走，東西也不給我」、「好想幫妳大聲斥責他！」、「地址定位是系統或他自己手機有問題吧！怎麼會罵妳？」、「我是建議一律報警」、「他自己的問題還要怪客人？直接打110比較快！」