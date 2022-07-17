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奧客請冷氣師傅維修 不給車馬費500元還報警抓人反被酸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名冷氣師傅抱怨「消費者請他來維修冷氣，不願付車馬費還報警要求趕人」。冷氣示意圖／ingimage
一名冷氣師傅抱怨「消費者請他來維修冷氣，不願付車馬費還報警要求趕人」。冷氣示意圖／ingimage

現在天氣炎熱，不少家庭都會開冷氣，冷氣維修師傅也忙於到客戶家裝修，但日前有位師傅抱怨「奧客請我們到現場後，不僅要殺價，還不願付車馬費」，最後顧客竟打電話報警，連警方都說「收車馬費很合理」，網友看了直搖頭，批評「出社會這麼久都不知道？」

一名冷氣師傅在「爆料公社」發文表示，夏天是他們排工最滿的時候，一般行情來說，只要有出工，不管有沒有維修施工，都會收取車馬費，就跟請鎖匠來家裡開鎖一樣。

身為冷氣師傅的原PO指出，他遇到了「無敵奧客」，消費者向他們表示「因為冷氣出現漏水問題，想要查修冷氣」，等到師傅到現場報價後，消費者殺價了，他們也答應，結果卻突然以「因為房東沒有接電話，沒辦法維修」為由，跟師傅說要取消修理，原PO回應「沒關係，就先收500元車馬費，等房東確定要施工後，500元會從施工費扣除」。

沒想到這時消費者卻表示「收車馬費是不合理的要求，我拒絕付款」，不僅如此，對方還打110報警，警方到現場告訴她「收車馬費很合理」，她還堅持「師傅在我的私人空間裡面，請讓他離開我家」，讓原PO相當無奈「打110就會有專人幫忙趕人嗎？」

文章一出，引發網友熱議，有人批評「500元都沒有還請人來維修嗎？」、「師傅收500元車馬費是合理的，還能從工錢裡面扣已經很好了」、「這位顧客大概是看醫生後，也會跟醫生說我不拿藥，就不用付掛號費了吧」、「給檢修費是基本常識吧，出社會這麼久還不知道？」

冷氣 奧客

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